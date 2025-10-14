Straż Miejska w Lublinie będzie zatrudniać. Kto może się starać o pracę?

- Poszukujemy osób, które z zaangażowaniem będą dbać o porządek na terenie Lublina, a także zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom- przekazuje Straż Miejska. W ogłoszeniu czytamy, że poszukiwane będą osoby z zapałem do pracy oraz chęcią uczenia się nowych rzeczy. Pracodawca obiecuje stabilne zatrudnienie w służbie publicznej, atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatki służbowe, szkolenia przygotowujące do pracy w terenie, możliwość awansu i rozwoju zawodowego czy trzynastą pensję.

O pracę mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21 lat, korzystają z pełni praw publicznych, posiadają co najmniej średnie wykształcenie i nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Etapy rekrutacji będą obejmować: test sprawności fizycznej, test z wymaganej na stanowisku strażnika miejskiego wiedzy, rozmowę kwalifikacyjną i analizę dokumentów kandydatów.

Wynagrodzenie zasadnicze na początek wynosi od 5040 zł do 6700 zł brutto (według XII-XV kategorii zaszeregowania).