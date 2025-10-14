Wojsko inwestuje w Białej Podlaskiej. Nowy obiekt dla pancerniaków

Budynek ma służyć 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej, której bataliony ulokowano w Białej Podlaskiej w ramach „Żelaznej Dywizji”. Trzykondygnacyjny obiekt został podzielony na kilka stref: garażową, warsztatową, biurową i socjalną. „Nowy budynek zapewni lepsze warunki do pracy i obsługi sprzętu wojskowego, wspierając codzienne zadania żołnierzy” - informuje na portalu X Inspektorat. Budowa trwała 18 miesięcy.

Przypomnijmy, że jednostka powstała na terenie dawnego lotniska wojskowego w 2021 roku. Ponad 600 hektarów terenu miasto przekazało na rzecz MON. Na miejscu stacjonuje m.in. batalion rozpoznawczy, bataliony zmechanizowane, a w planach było formułowanie batalionu saperów.

Stale trwają tu inwestycje w nowe obiekty infrastrukturalne, m.in. budynki koszarowe czy magazyny. Kontraktem za 59 mln zł pochwaliła się m.in. krakowska firma Texom. Chodzi o budowę stołówki wojskowej i innej towarzyszącej infrastruktury. W sumie, według zapowiedzi sprzed kilku lat resort ma tu wpompować 1,3 mld złotych. Docelowo ma tu służyć nawet 6 tys. żołnierzy.