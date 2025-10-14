Sprawozdawczość środowiskowa bez stresu – rola ekspertów w obsłudze BDO

Przedsiębiorca może zostać zarejestrowany w BDO na własny wniosek lub z urzędu – w zależności od tego, jaką działalność prowadzi firma. Jednocześnie istnieje szereg wyjątków od obowiązku zgłoszenia do BDO. Tej czynności nie muszą dokonywać firmy, które np. wykorzystują odpady na własne potrzeby czy wytwarzają odpady o charakterze odpadów komunalnych i korzystają z systemu odbioru odpadów komunalnych.

Jakie obowiązki wiążą się z BDO?

Konsekwencją utworzenia systemu teleinformatycznego BDO są wymogi, którym podlegają wybrane firmy. Zaliczają się do nich następujące obowiązki:

rejestracji (zgłoszenia) – w zależności od profilu prowadzonej działalności przedsiębiorca może być zobowiązany do rejestracji w BDO, konieczne jest też bieżące aktualizowanie danych, gdy zajdą zmiany;

prowadzenia ewidencji – jest ona prowadzona w formie elektronicznej i dotyczy określonych przepisami rodzajów odpadów;

składania sprawozdań – podmioty zarejestrowane w BDO są zobowiązane do składania co roku szczegółowych raportów dotyczących gospodarki odpadami;

regulowania opłat rejestrowych i rocznych – opłaty, które dotyczą wybranych przedsiębiorców, w 2025 r. wynoszą 200 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców i 800 zł dla firm niezaliczających się do tej kategorii.

Konsekwencje niewywiązania się z obowiązków związanych z BDO mogą być dla przedsiębiorcy dotkliwe – naraża się on w ten sposób choćby na administracyjną karę pieniężną do 1 mln zł, grzywnę w podobnej wysokości lub karę aresztu.

Jak eksperci mogą odciążyć firmę w realizacji obowiązków BDO?

Wypełnienie obowiązków związanych z BDO wymaga czasu i wiąże się kosztami – wielu przedsiębiorców decyduje się na utworzenie stanowiska dedykowanego dla pracownika zajmującego się kwestiami ewidencji odpadów. Procesu tego nie ułatwiają również skomplikowane i zmieniające się przepisy oraz ryzyko popełnienia kosztownych błędów. Z tego powodu warto rozważyć inne rozwiązanie, jakim jest skorzystanie ze wsparcia firmy specjalizującej się w obsłudze BDO – przykładem takiego podmiotu jest spółka Green Recovery.

Eksperci firmy Green Recovery mogą wyręczyć przedsiębiorcę w takich czynnościach, jak sprawozdawczość środowiskowa w BDO – to specjaliści, którzy mają niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić sprawne oraz prawidłowe dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów. Dzięki temu przedsiębiorca może skupić się na tym co najistotniejsze – rozwoju własnego biznesu.