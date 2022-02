Województwo Lubelskie partnerem Górnika Łęczna

Przypomnijmy, że współpraca Górnika z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego rozpoczęła się na początku obecnego sezonu. Na mocy umowy klub przyznał Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego tytuł Partnera drużyny, a logotyp promocyjny województwa lubelskiego pojawił się m.in. na tyle koszulek meczowych pod numerem zawodników oraz w przestrzeni stadionu w Łęcznej.

Zielono-czarni związali się nową umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Przedłuża ona rozpoczętą na początku sezonu współpracę. Jej celem jest promocja walorów gospodarczych Województwa Lubelskiego. – Górnik Łęczna to jedyna drużyna z naszego regionu, która występuje w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie, ale jednocześnie uznana już marka w polskiej piłce, której specjalnie nie trzeba przypominać. Do obecnego sezonu Górnik przystąpił jako beniaminek, ale występował już w najwyższej lidze rozgrywkowej w latach 2003–2007 i 2014–2017. Meczom „zielono-czarnych” towarzyszy duża medialność, ponieważ rywalizacja najlepszych polskich drużyn piłkarskich, ma również największą oglądalność – powiedział Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Zadowolony ze współpracy są także działacze Górnika. – Cieszy nas fakt, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego nadal będzie naszym partnerem. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim nas obdarzono. Górnik Łęczna to wizytówka naszego regionu, zwłaszcza na piłkarskiej mapie Polski. Nie bez przyczyny drużyna zyskała przydomek „Duma Lubelszczyzny''. Województwo Lubelskie to piękne tereny, z których jesteśmy dumni. Jestem przekonany, że dzięki kontynuacji współpracy uda nam się jeszcze bardziej popularyzować województwo. Mam nadzieję, że przyczynimy się do odwiedzania Lubelszczyzny przez turystów – powiedział Piotr Sadczuk, sternik łęczyńskiego klubu.

Umowa z Urzędem Marszałkowskim obejmuje także ekspozycję logotypu firmy na stadionie; na bandach LED oraz na ściankach sponsoringowych, jak również w postaci powierzchni wielkoformatowej przy boisku. – Jestem przekonany, że tak jak dotychczas, piłkarze Górnika będą godnie i ambitnie promować Lubelskie. To jest także promocja nie tylko piłki nożnej, ale i aktywności fizycznej wśród najmłodszych, na czym mocno nam zależy. Piłka nożna to sport, który kształtuje charakter, uczy dyscypliny i pokory, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne. Klub z Łęcznej konsekwentnie rozwija sieć współpracujących z nim partnerów i szkół z całego województwa. Doskonale wiemy, że nie zawsze udaje się wygrywać, ale zawsze trzeba walczyć. To pokazuje na boisku Górnik Łęczna a Samorząd Województwa Lubelskiego to docenia. Nasza współpraca z Górnikiem realizowana jest w ramach programu „Z dumą wspieramy sport”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”. Zadanie to ma na celu m.in. promocję gospodarczą województwa przez sportowców, drużyny i wydarzenia sportowe. Życzę całej społeczności Górnika Łęczna S.A., abyśmy spotkali się w kolejnym sezonie na stadionach ekstraklasy – zakończył Marszałek Stawiarski