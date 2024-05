Pierwsza sesja nowej rady w Zamościu. Jaczyńska przewodniczącą, Nowakowski wiceprzewodniczącym

Godz. 15.20

Ostatni punkt dzisiejszej sesji to złożenie ślubowania przez nowego prezydenta Zamościa Rafała Zwolaka. Zanim to jednak nastąpiło, odebrał on zaświadczenie o wygranej w wyborach.

Chwilę później głos zabrał ustępujący prezydent Andrzej Wnuk. Przypomniał, że czasie jego kadencji na inwestycje wydano za czasów jego 9 lat rządów rekordowo wiele pieniędzy, m.in. na remonty dróg, termomodernizację placówek oświaty, remont Zamojskiego Domu Kultury.

Dziękował swoim współpracownikom, także mieszkańcom, a zwracając się do Rafała Zwolaka powiedział: – Życzę, by był pan lepszym prezydentem niż ja.

– Tym razem będzie dłużej – powiedział Rafał Zwolak, rozpoczynając swoje wystąpienie. Przypomniał, że gdy wiele lat temu zostawał radnym Zamościa, wiedział, że praca w samorządzie to służba mieszkańcom.

Dziękował wszystkim, którzy uwierzyli w jego wizję Zamościa jako "najlepszego miejsca na ziemi", za każdy głos i "ogrom życzliwości". – Dziś wiem, że mam za sobą moją partię, czyli mieszkańców. To nie ja wygrałem wybory, ale zamościanki i zamościanie – stwierdził Zwolak.

Dziękował swoim współpracownikom, również najbliższym, ale też konkurentom w wyborach. Zapewnił, że do nikogo nie żywi urazy.

Obiecał zrealizować swój program wyborczy, czyli np. wykorzystanie wód termalnych, budowę tanich mieszkań dla młodych, zazielenienie Zamościa. Ale dodał: Wiem, że łatwo nie będzie.

Obiecał, że nie przeprowadzi czystek wśród szeregowych pracowników ani w magistracie, ani w jednostkach podległych samorządowi. Zapowiedział, że dokapitalizuje miejski szpital.

Godz. 15.07

Innego wyboru być nie mogło. Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Zamość na kolejną kadencję zostaje Wiesław Nowakowski. W tajnym głosowaniu jego kandydaturę (jedyną na to stanowisko) poparło 19 radnych (cztery oddane głosy były nieważne).

Agnieszka Jaczyńska mu pogratulowała, życzyła "wszelkiej pomyślności" i zaprosiła do stołu prezydialnego.

– Chciałem podziękować radnym, również tym, którzy na mnie głosu nie oddali, bo to też mobilizujące do dalszej pracy – stwierdził Nowakowski. Dodał, że jest sytuacją bardzo wzruszony.

Godz. 14.29

Kolejny punkt obrad tej sesji to wybór wiceprzewodniczącego RM. Następuje zgłaszanie kandydatur.

Radna Marta Pfeifer (KWW Rafała Zwolaka) proponuje na tę funkcję Wiesława Nowakowskiego, radnego już siódmej kadencji. – Każdy, kto interesuje się tym, co dzieje się w mieście wie, jak wiele dzięki tej osobie mieszkańcy zyskali – stwierdza Marta Pfeifer.

Więcej zgłoszeń nie ma. Rozpoczęło się głosowanie.

Przypomnijmy, że w wyniku wyborów samorządowych z 7 kwietnia, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskał najlepszy wynik w wyborach do RM Zamość, zdobywając popracie na poziomie 28,21 głosów, co przełożyło się na 8 mandatów w nowej radzie. To jednak za mało, by rządzić, nawet jeśli dodać do tego 3 mandaty dla radnych KWW Andrzeja Wnuka.

Bo radni z KWW Rafała Zwolaka oraz KW Koalicji Obywatelskiej wprowadzili do nowej RM Zamość po 6 swoich radnych. Mają więc w sumie 12 głosów, a to daje większość w 23-osobowej radzie.

Godz. 14.21

W wyniku głosowania tajnego komisja skrótacyjna ogłosiła, że przewodniczącą Rady Miasta Zamość na kolejną kadencję będzie Agnieszka Jaczyńska, która zdobyła 13 głosów. Piotra Błażewicza poparło 10 nowych radnych.

Andrzej Szpatuśko przekazał prowadzenie dalszej części obrad nowej przewodniczącej Rady Miasta Zamość.

– Bardzo dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyliście - powiedziała zaraz po tym Jaczyńska. Obiecała, że dołoży starań, aby praca RM była merytoryczna i sprawna, a praca radnych przyczyniła się dla dobra miasta.