Wychowanek FC Porto wzmacnia Motor Lublin

Rodrigues to wychowanek FC Porto, w któryum przeszedł przez wszystkie grupy wiekowe, aż do debiutu w pierwszym zespole w wieku 20 lat. W trakcie pobytu w szeregach 30-krotnego mistrza Portugalii był wypożyczany do innych klubów występujących w lidze portugalskiej i nie tylko.

Nowy nabytek Motoru ma za sobą grę w Vitorii Guimaraes, FC Arouca i FC Pacos de Ferreira, a także belgijskim Royal Antwerp FC. Rozegrał tam 85 meczów, a w 2020 roku razem z drużyną sięgnął po Puchar Belgii.

W 2021 roku Rodrigues wrócił do swojej ojczyzny i podpisał kontrakt z FC Famalicao. Po półtora roku przez sezon reprezentował saudyjskie Al Khaleej, a następnie kolejny raz wrócił do portugalskiej ekstraklasy i grał w barwach FC Arouca oraz Moreirense FC.

30-letni pomocnik do tej pory rozegrał 151 meczów w Liga Portugal, 55 na jej zapleczu, a do tego dołożył 63 spotkania w belgijskiej ekstraklasie i 30 w lidze saudyjskiej. – Ivo to piłkarz z bardzo dużym doświadczeniem zebranym na najwyższych szczeblach silnych lig. Jest zawodnikiem uniwersalnym. Najlepiej czuje się w środku pola, ale występował także w bocznych sektorach boiska. Dobrze radzi sobie w grze na małej przestrzeni. Liczymy, że będzie dużym wzmocnieniem naszego zespołu w nadchodzącym sezonie – powiedział Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru Lublin cytowany przez klubowy portal.

A co o transferze do żółto-biało-niebieskich sądzi piłkarz? – Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak profesjonalnie wszystko w klubie wygląda. Już pierwsza rozmowa, którą przeprowadziłem z trenerem – o lidze, mieście, pracownikach klubu i jego zapleczu – wywarła na mnie bardzo dobre wrażenie. Znam cele tej drużyny i już nie mogę się doczekać pierwszego meczu w nowych barwach – powiedział Rodrigues w pierwszej rozmowie z klubowymi mediami Motoru.

Portugalczyk trafił do Lublina na zasadzie wolnego transferu. Kontrakt, którym związał się z klubem, obowiązuje do końca bieżącego sezonu i zawarto w nim również opcję przedłużenia o kolejny rok.