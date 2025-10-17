Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 17 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Polecana lektura na popołudnie: reportaż naszej redakcyjnej koleżanki o prześladowanym księdzu w latach 80. | Sięgnij po dzisiejszy numer Dziennika Wschodniego!

I LIGA

Dzisiaj
9:50
Strona główna » Sport » Piłka nożna » I LIGA

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Jedna wygrana nie może zamydlić nam oczu

Autor: Zdjęcie autora Łukasz Gładysiewicz
Udostępnij 0 A A

Rozmowa z Danielem Ruskiem, nowym trenerem Górnika Łęczna

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
Trener Górnika Daniel Rusek
Trener Górnika Daniel Rusek (fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)
  • Dostał pan zgodę od PZPN na prowadzenie Górnika Łęczna do końca 2025 roku, a co dalej?

– Jest wiele uwarunkowań. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasze wyniki, jak to się potoczy w najbliższym czasie. Plus ewentualnym udziałem w kursie UEFA Pro. Ta licencja jest wymagana, żeby prowadzić drużynę na poziomie Betclic I ligi. Ciężko powiedzieć, jak to się potoczy, bo na razie nie ma jeszcze informacji na temat naboru na kurs.

  • A rozmawiał pan z działaczami Górnika?

– W ogóle ten proces zmiany trenera w klubie, to była bardzo dynamiczna sytuacja. Dostałem informację, że prowadzę drużynę w meczu z Miedzią Legnica. Wygraliśmy, a zarząd dalej będzie oceniał i obserwował naszą sytuację. Bez względu na to, co się wydarzy, ja po prostu skupiam się na tym, żeby wykonywać swoją robotę najlepiej, jak potrafię.

  • Po wygranej z Miedzią chyba wszystkim w klubie spadł wielki kamień z serca? W końcu bardzo długo czekaliście na to pierwsze zwycięstwo w sezonie...

– Zdecydowanie, było to widać chociażby po tym, jak wyglądała radość po naszych bramkach. Nie wygrywać meczu przez pół roku, to nie jest łatwa sprawa. Chcieliśmy przede wszystkim skupić się na tych cechach wolicjonalnych, bo piłkarsko ja powtarzam, że ta drużyna ma naprawdę duży potencjał.

  • A jak wykorzystaliście przerwę reprezentacyjną?

– Skupialiśmy się na tym, żeby ten zespół po prostu odżył. Trochę zmieniliśmy strukturę treningu, jest mniej złożonych rzeczy. Faza atakowania jeszcze pod wodzą Macieja Stolarczyka, to jest coś, pod czym się podpisujemy: ja i cały sztab. Wiadomo jednak, że nie wszystko wychodziło w defensywie. Chcieliśmy kilka rzeczy skorygować, chodzi o obronę wysoką i niską. W ataku uważam, że naprawdę dosyć dobrze to wyglądało. Trzeba było skupić się na tym bronieniu dostępu do światła bramki i pressingu.

  • A jak to w ogóle jest prowadzić drużynę na zapleczu PKO BP Ekstraklasy? Widzi pan duże różnice, w porównaniu z niższymi ligami?

– Pracowałem już na tym poziomie w roli asystenta i też brałem pełną odpowiedzialność za swoją pracę. Wiadomo jednak, że presja jest zdecydowanie większa, kiedy jesteś na ławce jako ten pierwszy szkoleniowiec. Muszę jednak przyznać, że dobrze mi się pracuje z tym zespołem. Cieszę się też, że drużyna podąża za tym, co chcemy zrobić. Jedno wygrane spotkanie z Miedzią nie może nam jednak zamydlić oczu. To dla nas dopiero pierwszy, mały krok, do tego, co chcemy osiągnąć.

  • Niespodziewanie do Górnika dołączył Paweł Jaroszyński. Jak wygląda jego sytuacja i czy jest jakaś szansa, że już w najbliższym spotkaniu ligowym wskoczy do składu?

– Paweł potrzebuje jeszcze trochę treningów, ale z drugiej strony jest też aspekt poprzedniego meczu z Miedzią. Po tym spotkaniu nikt nie zasłużył na to, żeby usiąść na ławce. Każdy z chłopaków zrealizował to, co wymagaliśmy. Może mówienie, że musi jeszcze poczekać na występ, to złe słowo, ale na pewno z drugiej strony nie chcemy go od razu wrzucić na zbyt głęboką wodę.

  • A jak wygląda sytuacja zdrowotna w drużynie? Czy przerwa reprezentacyjna przydała się, żeby przynajmniej niektórzy piłkarze wrócili do zajęć?

– W środę miałem na treningu 24 zawodników. Jest już Filip Szabaciuk, jest Fryderyk Janaszek, a David Ogaga jeszcze zmaga się z urazem pachwiny, więc jego gra jest pod znakiem zapytania. Większość chłopaków jednak wróciła do treningów. Oczywiście, wiadomo, że w przypadku Bartka Śpiączki uraz jest poważniejszy. Będziemy obserwowali z trenerem przygotowania motorycznego, kto jest już gotowy. Musimy ich wprowadzać powoli, aby nie popełnić żadnego błędu i aby nikt nie wrócił za szybko.

  • Za każdy mecz ligowy można zdobyć maksymalnie trzy punkty, ale wydaje się, że akurat najbliższe spotkanie ze Zniczem Pruszków będzie warte zdecydowanie więcej niż te trzy „oczka”...

– Patrząc na tabelę, to w naszej sytuacji każdy mecz jest bardzo ważny. Ten ze Zniczem na pewno ma jednak sporą wagę, bo rywale są blisko nas w tabeli, a my chcemy się budować w każdym spotkaniu. To z Miedzią pokazało, że ten zespół stać na wiele. Mecz ze Zniczem zarówno dla nas, jak i dla przeciwnika będzie bardzo istotny. Jesteśmy już po rozmowach i wiemy, że chcemy zagrać na własnych warunkach. Obserwowaliśmy klub z Pruszkowa i wiemy, że potrafią bronić zarówno wysoko, jak i cofnąć się bardzo nisko. Pytanie, kto będzie chciał oddać piłkę drugiej drużynie i niech oni się martwią. Mamy swój pomysł na mecz, ale wiadomo, że nie chcę za wiele na ten temat mówić przed niedzielą.

AZS UMCS Lublin pewnie pokonał UZKK Student w drugiej kolejce FIBA EuroCup

AZS UMCS Lublin pewnie pokonał UZKK Student w drugiej kolejce FIBA EuroCup

Bartosz Wolski i spółka dzisiaj spróbują wygrać drugi mecz u siebie w tym sezonie

Motor gra dzisiaj z GKS Katowice. "Wygrana może diametralnie zmienić nastroje"

Ostatni sparing na plus. Bogdanka LUK Lublin lepsza od Asseco Resovii

Ostatni sparing na plus. Bogdanka LUK Lublin lepsza od Asseco Resovii

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Górnik Łęczna betclic I liga daniel rusek

Pozostałe informacje

Latający cyrk Marcina Jędrasika

Latający cyrk Marcina Jędrasika

10 października Stal Kraśnik nie pojechała na wyjazdowy mecz do Dębicy. Na oficjalnym profilu klub poinformował, że to efekt awarii autokaru. Nie uwierzyli w to chyba jednak nawet najbardziej naiwni. W środowisku od dawno aż huczało od plotek o problemach kraśnickiego klubu. „Zepsuty” autokar szybko stał się obiektem drwin, ale jest też symbolem tego, co od wielu miesięcy dzieje się w Stali. To w gruncie rzeczy wisienka na zakalcowatym torcie wypiekanym przez prezesa Jędrasika. Zapraszamy do kraśnickiego uniwersum nieodpalających pojazdów, niezarabiających piłkarzy i nieodebranych połączeń. Uniwersum, z którego wypisał się właśnie trener Robert Chmura.
Internista online - z jakimi dolegliwościami możesz zgłosić się na konsultację?

Internista online - z jakimi dolegliwościami możesz zgłosić się na konsultację?

Internista online - z jakimi dolegliwościami możesz zgłosić się na konsultację?
Trener Górnika Daniel Rusek

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Jedna wygrana nie może zamydlić nam oczu

Rozmowa z Danielem Ruskiem, nowym trenerem Górnika Łęczna
Europejskie regiony biją na alarm w sprawie demografii: trzeba zaangażować unijne fundusze

Europejskie regiony biją na alarm w sprawie demografii: trzeba zaangażować unijne fundusze

Unijne mechanizmy finansowe muszą zostać włączone w proces transformacji demograficznej a kluczową rolę w zapobieganiu wyludniania się regionów odegra polityka spójności. To wnioski z debaty, jaka odbyła się w Europejskim Komitecie Regionów w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Suwerenność cyfrowa coraz bardziej kluczowa dla polskich przedsiębiorców

Suwerenność cyfrowa coraz bardziej kluczowa dla polskich przedsiębiorców

W dobie pędzącej cyfryzacji i informatyzacji, gromadzenie oraz zarządzanie danymi staje się podstawą prowadzenia efektywnego biznesu. Wymaga to jednak również ostrożności i odpowiedzialności, aby cenne infromacje nie trafiły w niepowołane ręce: cyberprzestępców bądź nieprzewidywalnych rządów. Tak definiowana suwerenność cyfrowa, jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez home.pl, jest coraz częściej uwzględniana przez polskie firmy z sektora MŚP przy wyborze dostawców IT. Troskę o to, by przechowywane dane były niezależne od decyzji politycznych podejmowanych poza Europą, deklaruje aż 86 proc. z nich.
Mamy kolejny rekord. Lublin magnesem na turystów

Mamy kolejny rekord. Lublin magnesem na turystów

To było lato pełne gości, wydarzeń i dobrej energii. Lublin w tegoroczne wakacje odwiedziło ponad 765 tysięcy osób z kraju i zagranicy – aż o 22 procent więcej niż w ubiegłym roku. W sumie od stycznia do końca września 2025 roku do miasta przyjechało 1,66 miliona turystów.
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
DZIEŃ WSCHODZI
film

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

W dniach 20–21 października w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się dwudniowa konferencja „Między informacją a dezinformacją”. W wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki, a spotkanie skupi się na roli mediów, tożsamości narodowej i bezpieczeństwie Polski. O tym rozmawiamy z posłem PiS Tomaszem Zielińskim w ramach naszego cyklu „Dzień Wschodzi”, który jest bezpłatnie dostępny na naszej stronie www.dziennikwschodni.pl i na naszym kanale YouTube.
Ostatni sparing na plus. Bogdanka LUK Lublin lepsza od Asseco Resovii

Ostatni sparing na plus. Bogdanka LUK Lublin lepsza od Asseco Resovii

W czwartek siatkarze Bogdanki LUK Lublin rozegrali jeszcze jeden sparing przed startem sezonu 25/26. Mistrzowie Polski zmierzyli się z Asseco Resovią, czyli zespołem, który prowadzi obecnie... Massimo Botti. Gospodarze przegrywali już w setach 0:2, ale ponownie wygrali po tie-breaku.
UOKiK: niskie ceny płodów rolnych to nie zmowa, lecz efekt trudnych realiów rynku

UOKiK: niskie ceny płodów rolnych to nie zmowa, lecz efekt trudnych realiów rynku

Obecne, niskie ceny skupu płodów rolnych nie są wynikiem zmowy przedsiębiorców, lecz skutkiem utrwalonych od lat, niekorzystnych zjawisk gospodarczych – wynika z analizy rynku rolno-spożywczego, którą przeprowadził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Bartosz Wolski i spółka dzisiaj spróbują wygrać drugi mecz u siebie w tym sezonie

Motor gra dzisiaj z GKS Katowice. "Wygrana może diametralnie zmienić nastroje"

Piłkarze Motoru już dzisiaj wracają na boisko po przerwie reprezentacyjnej. I od razu czeka ich mecz z gatunku o sześć punktów. Żółto-biało-niebiescy zagrają u siebie z GKS Katowice (godz. 18).
AZS UMCS Lublin pewnie pokonał UZKK Student w drugiej kolejce FIBA EuroCup

AZS UMCS Lublin pewnie pokonał UZKK Student w drugiej kolejce FIBA EuroCup

Można powiedzieć, że w tym meczu faworyt był jeden. To oczywiście AZS UMCS Lublin i wydarzenia z czwartkowego wieczoru w zupełności potwierdziły ten stan. Drużyna z Serbii nawet przez moment nie była w stanie dorównać lubliniankom i zasłużenie przegrała aż 62:86.
Mirosław Sołyga i Paulina Stępniak-Sołyga, małżeństwo połączyła wspólna pasja do browarnictwa. Dzisiaj tworzą zgrany duet na rynku lokalnych piw rzemieślniczych w kraju
Złota Setka

Rzucił karierę w korporacji, by warzyć piwo. Tak powstał rodzinny browar

Mirosław Sołyga rzucił karierę w korporacji i zajął się tym, co kocha najbardziej. W niewielkiej wiosce Przybysławice koło Garbowa kilka lat temu stworzył własny browar. Dzisiaj "Chmiele Nałęczowskie" to jedna z najbardziej znanych kraftowych marek na Lubelszczyźnie.
Jakie projekty Budżetu Obywatelskiego zyskały uznanie?
Świdnik

Jakie projekty Budżetu Obywatelskiego zyskały uznanie?

Ponad 7,5 tys. osób oddało swój głos w XI edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. Na 37 zgłoszonych projektów realizacji doczeka się 13 z nich.
Nie każdy ma pełną lodówkę. Jadłodzielnia w Lublinie daje posiłek i nadzieję
galeria

Nie każdy ma pełną lodówkę. Jadłodzielnia w Lublinie daje posiłek i nadzieję

Ponad 30 tysięcy osób w naszym województwie zmaga się z niedożywieniem, podczas gdy tony warzyw i owoców marnują się na polach. W odpowiedzi na ten problem lubelski oddział PCK otworzył jadłodzielnię – miejsce, gdzie każdy może zostawić nadmiar jedzenia lub z niego skorzystać.
Jolanta Mazurkiewicz (z lewej) i Aleksandra Mazurkiewicz - właścicielki rodzinnego gospodarstwa ze Starej Wsi tuż za miastem Końskowola w powiecie puławskim. Produkty ich Manufaktury Różanej to jeden z kulinarnych hitów Lubelszczyzny
Złota Setka

Różany sukces rodzinnej manufaktury z Końskowoli

Manufaktura Różana to gospodarstwo, które słynie z ręcznie wykonywanych, tradycyjnych przetworów z dzikiej róży i pigwowca. Wielokrotnie nagradzane stały się jednym z eksportowych produktów Lubelszczyzny. Za ich sukcesem stoi miłość do róż, praca i poświęcenie.
BETCLIC I LIGA
12. KOLEJKA

Wyniki:

Górnik Łęczna - Miedź Legnica 2-0
ŁKS Łódź - GKS Tychy 3-1
Odra Opole - Wieczysta Kraków 2-0
Pogoń Siedlce - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1-2
Polonia Bytom - Puszcza Niepołomice 1-1
Polonia Warszawa - Stal Rzeszów 2-3
Stal Mielec - Chrobry Głogów 1-2
Wisła Kraków - Ruch Chorzów 3-0
Znicz Pruszków - Śląsk Wrocław 2-1

Tabela:

1. Wisła 12 29 37-11
2. Wieczysta 12 22 25-14
3. Pogoń G.M 12 21 25-17
4. Śląsk 12 21 20-18
5. Polonia B. 12 20 19-14
6. Stal Rz. 12 20 21-19
7. Chrobry 12 19 18-13
8. Odra 12 17 13-14
9. Ruch 12 16 17-19
10. Pogoń S. 12 15 15-13
11. ŁKS 12 15 17-18
12. Polonia W. 12 14 19-21
13. Miedź 12 14 16-25
14. Puszcza 12 11 11-14
15. Tychy 12 11 17-26
16. Stal M. 12 11 16-26
17. Górnik 12 9 15-24
18. Znicz 12 9 15-30

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 