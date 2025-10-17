Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Złota Setka
Polecana lektura na popołudnie: reportaż naszej redakcyjnej koleżanki o prześladowanym księdzu w latach 80. | Sięgnij po dzisiejszy numer Dziennika Wschodniego!

Internista online - z jakimi dolegliwościami możesz zgłosić się na konsultację?

Internista online - z jakimi dolegliwościami możesz zgłosić się na konsultację?

Z jakimi dolegliwościami warto zgłosić się do internisty online?

Konsultacja z internistą online to szybki i bezpieczny sposób na uzyskanie pomocy w wielu codziennych sytuacjach. Poniżej najczęstsze powody, z jakimi pacjenci zgłaszają się po poradę.

Gorączka, ból gardła, katar, kaszel

Objawy przeziębienia czy grypy pojawiają się nagle - często wtedy, gdy nie masz czasu na wizytę w przychodni. Internista online pomoże ocenić, czy to infekcja wirusowa, czy może bakteryjna wymagająca antybiotyku. Po krótkim wywiadzie może wystawić e-receptę na leki przeciwzapalne lub przeciwgorączkowe.

Bóle brzucha, niestrawność, zgaga

Nawracające bóle brzucha, uczucie ciężkości po posiłkach czy pieczenie w przełyku to częste powody konsultacji online. Internista pomoże określić, czy objawy mogą wynikać z diety, stresu, czy może wymagają badań diagnostycznych. W razie potrzeby przepisze leki łagodzące dolegliwości i podpowie, jak zmienić nawyki żywieniowe, by uniknąć nawrotów problemu.

Alergie, wysypki, infekcje skóry

Swędzenie, pokrzywka, nagła wysypka po nowym kosmetyku czy leku - takie sytuacje często budzą niepokój. Internista online może na podstawie opisu lub przesłanego zdjęcia rozpoznać reakcję alergiczną lub infekcję skórną. W razie potrzeby przepisze maść lub tabletki przeciwhistaminowe, a jeśli objawy wymagają dalszej diagnostyki, wystawi skierowanie do dermatologa lub alergologa.

Infekcje układu moczowego

Pieczenie przy oddawaniu moczu, uczucie parcia na pęcherz, ból w dole brzucha - to objawy, które nie powinny czekać. Dzięki telekonsultacji możesz szybko uzyskać pomoc, zanim infekcja się rozwinie. Internista po zebraniu wywiadu może wystawić e-receptę na odpowiednie leki łagodzące objawy, a także zalecić badanie ogólne moczu w najbliższym laboratorium.

Migrena, bóle głowy, bóle mięśni i stawów

Długotrwałe bóle głowy czy nawracające migreny potrafią skutecznie utrudnić codzienne funkcjonowanie. Internista online pomoże dobrać leczenie doraźne i doradzi, kiedy warto skonsultować się z neurologiem. Podobnie w przypadku bólu mięśni i stawów - lekarz pomoże ustalić, czy to efekt przeciążenia, infekcji czy stanu zapalnego, oraz wystawi odpowiednie leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Przedłużenie recepty na leki przyjmowane stale

Wielu pacjentów korzysta z teleporady głównie po to, by przedłużyć receptę na leki przyjmowane przewlekle - na przykład na nadciśnienie, cholesterol, cukrzycę, antykoncepcję hormonalną czy alergie. Po krótkiej weryfikacji historii leczenia lekarz wystawia e-receptę, którą można od razu zrealizować w aptece. To rozwiązanie szczególnie wygodne, gdy do wizyty kontrolnej zostało jeszcze trochę czasu, a leki właśnie się kończą.

Na co zwrócić uwagę przed zamówieniem e-recepty?

Wystawienie recepty online zawsze poprzedza ocena medyczna, a ostateczna decyzja należy do lekarza. Jeśli specjalista uzna, że konieczne jest badanie fizykalne lub konsultacja stacjonarna, może odmówić wystawienia e-recepty.

Nie wszystkie leki mogą być przepisane przez internet - dotyczy to zwłaszcza preparatów silnie działających, psychotropowych czy wymagających ścisłego nadzoru. W takich przypadkach pacjent może otrzymać zalecenie osobistej wizyty u specjalisty.

Warto też upewnić się, że lekarz ma aktualne prawo wykonywania zawodu, a sama platforma jest zarejestrowana jako podmiot leczniczy lub współpracuje z takim. To gwarantuje legalność i bezpieczeństwo całego procesu.

E-receptę wystawioną na onlinerecepta.pl można zrealizować w każdej aptece w Polsce - wystarczy podać czterocyfrowy kod recepty i numer PESEL lub zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta (mojeIKP). Cała procedura jest w pełni bezpieczna i zgodna z obowiązującymi przepisami.

Latający cyrk Marcina Jędrasika

Latający cyrk Marcina Jędrasika

10 października Stal Kraśnik nie pojechała na wyjazdowy mecz do Dębicy. Na oficjalnym profilu klub poinformował, że to efekt awarii autokaru. Nie uwierzyli w to chyba jednak nawet najbardziej naiwni. W środowisku od dawno aż huczało od plotek o problemach kraśnickiego klubu. „Zepsuty” autokar szybko stał się obiektem drwin, ale jest też symbolem tego, co od wielu miesięcy dzieje się w Stali. To w gruncie rzeczy wisienka na zakalcowatym torcie wypiekanym przez prezesa Jędrasika. Zapraszamy do kraśnickiego uniwersum nieodpalających pojazdów, niezarabiających piłkarzy i nieodebranych połączeń. Uniwersum, z którego wypisał się właśnie trener Robert Chmura.
Trener Górnika Daniel Rusek

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Jedna wygrana nie może zamydlić nam oczu

Rozmowa z Danielem Ruskiem, nowym trenerem Górnika Łęczna
Europejskie regiony biją na alarm w sprawie demografii: trzeba zaangażować unijne fundusze

Europejskie regiony biją na alarm w sprawie demografii: trzeba zaangażować unijne fundusze

Unijne mechanizmy finansowe muszą zostać włączone w proces transformacji demograficznej a kluczową rolę w zapobieganiu wyludniania się regionów odegra polityka spójności. To wnioski z debaty, jaka odbyła się w Europejskim Komitecie Regionów w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Suwerenność cyfrowa coraz bardziej kluczowa dla polskich przedsiębiorców

Suwerenność cyfrowa coraz bardziej kluczowa dla polskich przedsiębiorców

W dobie pędzącej cyfryzacji i informatyzacji, gromadzenie oraz zarządzanie danymi staje się podstawą prowadzenia efektywnego biznesu. Wymaga to jednak również ostrożności i odpowiedzialności, aby cenne infromacje nie trafiły w niepowołane ręce: cyberprzestępców bądź nieprzewidywalnych rządów. Tak definiowana suwerenność cyfrowa, jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez home.pl, jest coraz częściej uwzględniana przez polskie firmy z sektora MŚP przy wyborze dostawców IT. Troskę o to, by przechowywane dane były niezależne od decyzji politycznych podejmowanych poza Europą, deklaruje aż 86 proc. z nich.
Mamy kolejny rekord. Lublin magnesem na turystów

Mamy kolejny rekord. Lublin magnesem na turystów

To było lato pełne gości, wydarzeń i dobrej energii. Lublin w tegoroczne wakacje odwiedziło ponad 765 tysięcy osób z kraju i zagranicy – aż o 22 procent więcej niż w ubiegłym roku. W sumie od stycznia do końca września 2025 roku do miasta przyjechało 1,66 miliona turystów.
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
DZIEŃ WSCHODZI
film

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

W dniach 20–21 października w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się dwudniowa konferencja „Między informacją a dezinformacją”. W wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki, a spotkanie skupi się na roli mediów, tożsamości narodowej i bezpieczeństwie Polski. O tym rozmawiamy z posłem PiS Tomaszem Zielińskim w ramach naszego cyklu „Dzień Wschodzi”, który jest bezpłatnie dostępny na naszej stronie www.dziennikwschodni.pl i na naszym kanale YouTube.
Ostatni sparing na plus. Bogdanka LUK Lublin lepsza od Asseco Resovii

Ostatni sparing na plus. Bogdanka LUK Lublin lepsza od Asseco Resovii

W czwartek siatkarze Bogdanki LUK Lublin rozegrali jeszcze jeden sparing przed startem sezonu 25/26. Mistrzowie Polski zmierzyli się z Asseco Resovią, czyli zespołem, który prowadzi obecnie... Massimo Botti. Gospodarze przegrywali już w setach 0:2, ale ponownie wygrali po tie-breaku.
UOKiK: niskie ceny płodów rolnych to nie zmowa, lecz efekt trudnych realiów rynku

UOKiK: niskie ceny płodów rolnych to nie zmowa, lecz efekt trudnych realiów rynku

Obecne, niskie ceny skupu płodów rolnych nie są wynikiem zmowy przedsiębiorców, lecz skutkiem utrwalonych od lat, niekorzystnych zjawisk gospodarczych – wynika z analizy rynku rolno-spożywczego, którą przeprowadził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Bartosz Wolski i spółka dzisiaj spróbują wygrać drugi mecz u siebie w tym sezonie

Motor gra dzisiaj z GKS Katowice. "Wygrana może diametralnie zmienić nastroje"

Piłkarze Motoru już dzisiaj wracają na boisko po przerwie reprezentacyjnej. I od razu czeka ich mecz z gatunku o sześć punktów. Żółto-biało-niebiescy zagrają u siebie z GKS Katowice (godz. 18).
AZS UMCS Lublin pewnie pokonał UZKK Student w drugiej kolejce FIBA EuroCup

AZS UMCS Lublin pewnie pokonał UZKK Student w drugiej kolejce FIBA EuroCup

Można powiedzieć, że w tym meczu faworyt był jeden. To oczywiście AZS UMCS Lublin i wydarzenia z czwartkowego wieczoru w zupełności potwierdziły ten stan. Drużyna z Serbii nawet przez moment nie była w stanie dorównać lubliniankom i zasłużenie przegrała aż 62:86.
Mirosław Sołyga i Paulina Stępniak-Sołyga, małżeństwo połączyła wspólna pasja do browarnictwa. Dzisiaj tworzą zgrany duet na rynku lokalnych piw rzemieślniczych w kraju
Rzucił karierę w korporacji, by warzyć piwo. Tak powstał rodzinny browar

Mirosław Sołyga rzucił karierę w korporacji i zajął się tym, co kocha najbardziej. W niewielkiej wiosce Przybysławice koło Garbowa kilka lat temu stworzył własny browar. Dzisiaj "Chmiele Nałęczowskie" to jedna z najbardziej znanych kraftowych marek na Lubelszczyźnie.
Jakie projekty Budżetu Obywatelskiego zyskały uznanie?
Jakie projekty Budżetu Obywatelskiego zyskały uznanie?

Ponad 7,5 tys. osób oddało swój głos w XI edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. Na 37 zgłoszonych projektów realizacji doczeka się 13 z nich.
Nie każdy ma pełną lodówkę. Jadłodzielnia w Lublinie daje posiłek i nadzieję
Nie każdy ma pełną lodówkę. Jadłodzielnia w Lublinie daje posiłek i nadzieję

Ponad 30 tysięcy osób w naszym województwie zmaga się z niedożywieniem, podczas gdy tony warzyw i owoców marnują się na polach. W odpowiedzi na ten problem lubelski oddział PCK otworzył jadłodzielnię – miejsce, gdzie każdy może zostawić nadmiar jedzenia lub z niego skorzystać.
Jolanta Mazurkiewicz (z lewej) i Aleksandra Mazurkiewicz - właścicielki rodzinnego gospodarstwa ze Starej Wsi tuż za miastem Końskowola w powiecie puławskim. Produkty ich Manufaktury Różanej to jeden z kulinarnych hitów Lubelszczyzny
Różany sukces rodzinnej manufaktury z Końskowoli

Manufaktura Różana to gospodarstwo, które słynie z ręcznie wykonywanych, tradycyjnych przetworów z dzikiej róży i pigwowca. Wielokrotnie nagradzane stały się jednym z eksportowych produktów Lubelszczyzny. Za ich sukcesem stoi miłość do róż, praca i poświęcenie.

