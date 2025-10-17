Zmuszali kobiety do prostytucji i czerpali z tego zyski. Policjanci z Lublina rozbili brutalny gang

Policjanci zatrzymali cztery osoby – kobietę oraz trzech mężczyzn w wieku 20, 37 i 40 lat. Cała czwórka usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści z nierządu oraz handlu ludźmi. Dodatkowo 37-latek odpowie również za zgwałcenie jednej z kobiet.

Jak ustalili śledczy, grupa działała od stycznia 2025 roku na terenie kraju. 37-latka werbowała do prostytucji młode kobiety, najczęściej znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Umawiała spotkania z klientami, zamieszczając ogłoszenia w internecie, a mężczyźni z grupy przewozili kobiety do wynajmowanych lokali i pilnowali ich w trakcie „pracy”.

Wśród ofiar znalazła się m.in. 27-latka, która z powodu braku dachu nad głową została całkowicie uzależniona od grupy. Jak ustalili funkcjonariusze, była przez sprawców kontrolowana, zastraszana, wykorzystywana seksualnie i zmuszana do prostytucji.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli broń gazową i hukową, amunicję, narkotyki, imitację legitymacji policyjnej oraz ponad 50 tysięcy złotych w gotówce. Ustalono również majątek o wartości blisko 800 tysięcy złotych, który może zostać zajęty na poczet przyszłych kar.

W działaniach oprócz funkcjonariuszy z Lublina uczestniczyli policjanci z KWP w Bydgoszczy, KMP w Grudziądzu oraz funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Sąd Rejonowy w Zamościu zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za handel ludźmi grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.