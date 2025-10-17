Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

Piątek

Poranek (09:00–12:00):

Zmienna aura – miejscami przelotne, krótkotrwałe opady deszczu, które szybko ustąpią. Temperatura wzrośnie z około 9°C do 11–12°C. Wiatr umiarkowany, z zachodu, do 5 m/s.

Popołudnie (13:00–17:00):

Pogodniej, z przejaśnieniami i chwilami słońca. Temperatura maksymalna sięgnie 13°C. Wiatr łagodny, zachodni, okresami słaby.

Wieczór i noc (18:00–23:00):

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami możliwy drobny deszcz. Temperatura spadnie do 9°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni, do 4 m/s.

Sobota

Noc i poranek (00:00–08:00):

Od samego rana dominacja chmur i deszczu. Opady umiarkowane, miejscami intensywniejsze. Temperatura w granicach 6–8°C. Wiatr umiarkowany, z południowego zachodu, do 6 m/s.

Dzień (09:00–18:00):

Zimno i mokro. Przelotne, miejscami ciągłe opady deszczu przez większość dnia. Temperatura maksymalna około 6–7°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, z zachodu i północnego zachodu, w porywach do 8–9 m/s.

Wieczór i noc (19:00–23:00):

Deszcz stopniowo będzie ustępować, choć niebo pozostanie pochmurne. Temperatura spadnie do 4–5°C. Wiatr nadal dość wyraźny, z północnego zachodu, 6–7 m/s.

Niedziela

Noc i poranek (00:00–08:00):

Zachmurzenie zmienne, miejscami przejaśnienia. Chłodno – temperatura od 1 do 3°C. Wiatr umiarkowany, z północnego zachodu, 4–5 m/s.

Przedpołudnie (09:00–12:00):

Słonecznie i pogodnie, z błękitnym niebem. Temperatura stopniowo wzrośnie do 6–7°C. Wiatr słaby do umiarkowanego, z północnego zachodu.

Popołudnie (13:00–18:00):

Ciąg dalszy spokojnej, suchej aury. Pojawią się tylko nieliczne chmury. Temperatura maksymalna około 8°C. Wiatr łagodny, z północnego zachodu.

Wieczór (19:00–23:00):

Bez opadów, niebo częściowo bezchmurne. Temperatura szybko spadnie do 2–3°C. Wiatr słaby, z północnego zachodu, do 3 m/s.

Podsumowanie:

Piątek przyniesie przejściową, umiarkowaną pogodę z przelotnymi opadami i chwilami słońca. W sobotę nadejdzie załamanie – chłodno, deszczowo i wietrznie przez cały dzień. W niedzielę natomiast znaczna poprawa – słońce, błękitne niebo i sucha aura, ale przy niskich temperaturach i rześkim poranku. To weekend z pełnym wachlarzem jesiennych nastrojów – od deszczu po promienie słońca.