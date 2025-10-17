Suwerenność cyfrowa coraz bardziej kluczowa dla polskich przedsiębiorców

Pojęcie suwerenności cyfrowej (ang. digital sovereignty) coraz częściej pojawia się w strategicznych rozmowach o przyszłości europejskich firm, a trend ten jest zauważalny również na naszym rodzimym rynku. Termin ten oznacza realną zdolność przedsiębiorstw do samodzielnego decydowania o tym, gdzie i w jaki sposób przechowywane są ich dane, jakim standardom bezpieczeństwa podlegają̨ oraz czy pozostają̨ zależne wyłącznie od lokalnej jurysdykcji.

W obliczu zmieniających się oczekiwań i wymagań w obszarze cyfrowego zarządzania biznesem, firma home.pl przygotowała raport weryfikujący znaczenie suwerenności cyfrowej dla sektora MŚP.

„Od blisko 30 lat wspieramy polskie firmy w cyfrowej transformacji. Dziś nasza rola to nie tylko dostarczanie narzędzi, ale również dbanie o ich bezpieczeństwo i niezależność. W świecie, w którym dane stają się najcenniejszym kapitałem, lokalny partner rozumiejący polskie realia to gwarancja spokoju i stabilnego rozwoju” - podkreśla Magdalena Chudzikiewicz, General Manager w firmie home.pl.

Badanie objęło firmy z Polski, Holandii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Polscy respondenci, najczęściej wśród wszystkich ankietowanych grup, wykazali szczególne zainteresowanie kwestiami zgodności z prawem oraz obowiązującymi przepisami. To również najważniejszy poruszony w badaniu aspekt suwerenności cyfrowej, na który zwracają uwagę polskie małe i średnie podmioty z sektora MŚP.

Jak wynika z badania, polscy przedsiębiorcy dostrzegają także, że lokalizacja danych nie jest tylko kwestią techniczną, ale także prawną i geopolityczną. Regulacje obowiązujące poza Polską i Unią Europejską mogą umożliwiać rządom krajów trzecich wgląd lub kontrolę nad przechowywanymi danymi. Rodzimi przedsiębiorcy są świadomi ryzyka: 88 proc. z nich, wybierając dostawcę usług IT, zwraca uwagę na kwestie infrastruktury oraz bezpiecznej lokalizacji danych. Niewiele mniej, bo 86 proc. polskich firm uważa, że stosowana technologia powinna być́ niezależna od decyzji politycznych podejmowanych poza Europą - to jeden z najwyższych wyników wśród badanych krajów.

„W home.pl konsekwentne inwestujemy w bezpieczną infrastrukturę, w tym dywersyfikację bazy dostawców i stałe doskonalenie potwierdzone certyfikatami. Wszystkie nasze centra danych ulokowane są w Polsce i podlegają wyłącznie polskiej i europejskiej jurysdykcji” - deklaruje General Manager w firmie home.pl.

Jak dodaje Magdalena Chudzikiewicz, w obliczu rosnących napięć geopolitycznych i kolejnych regulacji (takich jak DORA czy NIS2), suwerenność cyfrowa staje się fundamentem odporności biznesu. Październik, uznawany w całej Europie za miesiąc cyberbezpieczeństwa, to doskonały moment, by rozpocząć szeroką debatę o tym, jak polskie firmy mogą wzmacniać swoją cyfrową niezależność i jakie rozwiązania powinny wdrażać dziś, by jutro zachować bezpieczeństwo i konkurencyjność.

Badanie zawarte w raporcie „Digital sovereignty po polsku, czyli co polskie MŚP wiedzą i myślą o suwerenności cyfrowej” zostało przeprowadzone przez firmę Yougov dla IONOS - spółki macierzystej home.pl.

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj.