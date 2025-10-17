W Tomaszowie Lubelskim w najbliższy poniedziałek i wtorek odbędzie się szósta edycja konferencji „Między informacją a dezinformacją”, której współorganizatorem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Zieliński.

Wydarzenie, w którym weźmie udział prezydent Karol Nawrocki, poświęcone będzie problemowi dezinformacji w przestrzeni publicznej, roli niezależnych mediów oraz budowaniu świadomości narodowej wśród młodzieży. Jak wyjaśnił poseł Zieliński, prezydent był już gościem konferencji w ubiegłym roku, jeszcze jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, i z entuzjazmem przyjął zaproszenie do ponownego udziału. Dwudniowe forum rozpocznie się 20 października o godzinie 10.30 w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego im. generała Władysława Sikorskiego.

W pierwszym dniu odbędzie się sześć paneli dyskusyjnych, m.in. o kampaniach prezydenckich, nielegalnej migracji oraz o rzetelności informacji w mediach publicznych i prywatnych.

Drugi dzień poświęcony zostanie spotkaniu i debacie z prezydentem Karolem Nawrockim oraz dwóm panelom tematycznym: „Filary budowania tożsamości narodowej młodego pokolenia” i „Tarcza Wschód – bezpieczeństwo Polski”. Ważnym elementem wydarzenia będzie aktywny udział młodzieży, która wcześniej przygotowała pytania kierowane do panelistów i prezydenta. Jak podkreśla Zieliński, to właśnie młodzi ludzie, często uczniowie tomaszowskich szkół średnich, stanowią najważniejszą grupę odbiorców i uczestników dyskusji.

Organizatorzy zapowiadają, że w razie dużego zainteresowania konferencją zostanie ustawiony telebim przed halą, by umożliwić udział wszystkim chętnym.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Klub Europy Karpat w Tomaszowie Lubelskim, któremu przewodniczy poseł Tomasz Zieliński. Współorganizatorami są Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Stowarzyszenie Nowoczesność i Tradycja oraz Fundacja Instytut Studiów Wschodnich kierowana przez Zygmunta Berdychowskiego, organizatora m.in. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jak zapewnia Zieliński, tegoroczna edycja ma nie tylko edukować młodzież w zakresie rzetelnego przekazu medialnego, ale także inspirować do aktywnej postawy obywatelskiej i odpowiedzialności za słowo.

