Sport
Polecana lektura na popołudnie: reportaż naszej redakcyjnej koleżanki o prześladowanym księdzu w latach 80.

PlusLiga

Dzisiaj
8:21
Ostatni sparing na plus. Bogdanka LUK Lublin lepsza od Asseco Resovii

(fot. Wojtek Szubartowski)

W czwartek siatkarze Bogdanki LUK Lublin rozegrali jeszcze jeden sparing przed startem sezonu 25/26. Mistrzowie Polski zmierzyli się z Asseco Resovią, czyli zespołem, który prowadzi obecnie... Massimo Botti. Gospodarze przegrywali już w setach 0:2, ale ponownie wygrali po tie-breaku.

Lublinianie polubili w ostatnim czasie pięciosetowe boje. W taki sposób pokonywali rywali w ramach Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Najpierw uporali się z JSW Jastrzębskim Węglem, a w finale ograli PGE Projekt Warszawa.

W czwartek ekipy z Lublina i Rzeszowa rozegrały ostatni mecz kontrolny. Po dwóch setach zanosiło się na niespodziankę, bo to goście prowadzili 2:0. Najpierw wygrali 27:25, a później do 21. Gospodarze, którzy ponownie zagrali bez Wilfredo Leona nie zamierzali się jednak poddawać. Po dwóch zwycięstwach 25:21 doprowadzili do tie-breaka. A w nim okazali się lepsi 15:12. I zakończyli okres przygotowawczy pozytywnym akcentem.

Nowy sezon w PlusLidze wystartuje w poniedziałek, ale Kewin Sasak i spółka pierwsze spotkanie o punkty rozegrają w środę. W Częstochowie zmierzą się ze Steam Hemarpol Politechniką. Zawody zaplanowano na godz. 20.30.

Bogdanka LUK Lublin – Asseco Resovia 3:2 (25:27, 21:25, 25:21, 25:21, 15:12)

Bogdanka: Komenda 6, Gyimah 4, Henno 17, Grozdanow 13, Wachnik 6, Sasak 13, Hoss (libero) oraz Czyrek (libero), Malinowski 7, Young 10, McCarty 4.

Resovia: Janusz 3, Szalpuk 16, Cebulj 10, Poręba 6, Demyanenko 8, Butryn 16, Shoji (libero) oraz Potera, Nowak 1, Louati 11, Graham 2, Zatorski, Sapiński, Łysoń.

10 października Stal Kraśnik nie pojechała na wyjazdowy mecz do Dębicy. Na oficjalnym profilu klub poinformował, że to efekt awarii autokaru. Nie uwierzyli w to chyba jednak nawet najbardziej naiwni. W środowisku od dawno aż huczało od plotek o problemach kraśnickiego klubu. „Zepsuty” autokar szybko stał się obiektem drwin, ale jest też symbolem tego, co od wielu miesięcy dzieje się w Stali. To w gruncie rzeczy wisienka na zakalcowatym torcie wypiekanym przez prezesa Jędrasika. Zapraszamy do kraśnickiego uniwersum nieodpalających pojazdów, niezarabiających piłkarzy i nieodebranych połączeń. Uniwersum, z którego wypisał się właśnie trener Robert Chmura.
PlusLiga
30. KOLEJKA

Wyniki:

Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 0:3
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0
Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 3:1
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0

Tabela:

1. Jastrzębski Węgiel 30 75 80:31
2. Projekt 30 72 81:33
3. Zawiercie 30 72 79:32
4. Bogdanka LUK 30 63 74:43
5. ZAKSA 30 62 70:46
6. Resovia 30 59 73:50
7. Skra 30 51 63:54
8. Norwid 30 46 60:59
9. Olsztyn 30 40 52:60
10. Ślepsk 30 39 56:66
11. Trefl 30 34 50:70
12. Stilon 30 28 45:72
13. Lwów 30 26 46:73
14. Nysa 30 25 40:77
15. Katowice 30 15 33:81
16. Będzin 30 13 27:82

