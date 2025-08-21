Górnik Łęczna dzisiaj zmierzy się u siebie z Pogonią Siedlce

W ostatnich dniach Betclic I Liga nabrała przyspieszania. Ledwo zakończyła się piąta kolejka, a już od wtorku rozgrywane są mecze w ramach kolejnej serii. Postrach w lidze nadal sieje Wieczysta Kraków i Wisła. Najpierw beniaminek pokonał na wyjeździe Polonię Warszawa aż 6:1, a później „Biała Gwiazda” rozgromiła w Pruszkowie tamtejszy Znicz 7:0.

Nastroje wśród krakowskich zespołów są więc wyśmienite, ale nieco gorsze są w Łęcznej. Górnik nadal czeka bowiem na pierwsze ligowe zwycięstwo pod wodzą trenera Macieja Stolarczyka. Trzeba przyznać, że łęcznianie są coraz bliżej upragnionego kompletu punktów, ale w dalszym ciągu czegoś brakuje aby zapunktować za pełną pulę. Kolejna okazja nadarzy się już w czwartek wieczorem kiedy do Łęcznej przyjedzie Pogoń Siedlce. Zespół trenera Adama Noconia w poprzedniej kampanii zapewnił sobie utrzymanie „rzutem na taśmę”, a w obecnym sezonie radzi sobie całkiem nieźle. Po pięciu meczach siedlczanie mają na koncie siedem punktów i zajmują 12. miejsce w stawce.

– W czwartek zagramy z Pogonią Siedlce, a w poniedziałek z Wieczystą Kraków. Czekają nas dwa wymagające spotkania, a na razie koncentrujemy się oczywiście nad pierwszym z nich. Pogoń to zespół bardzo dobrze zorganizowany, który ostatnio wygrał z Polonią Bytom. Czeka nas ciężki bój, ale jesteśmy na to przygotowani. Chcemy pokazać swoje umiejętności i strzelać bramki, bo sytuacji ku temu w każdym meczu kreujemy sporo. Mam więc nadzieję, że w czwartek będziemy świadkami dobrego widowiska – mówi Maciej Stolarczyk, trener Górnika. – Nie od dziś wiadomo, że każdy mecz w Betclic I Lidze jest trudny. Myślę, że w naszej grze widać chęć zwycięstwa i bardzo chcemy po nie sięgnąć w meczu z Pogonią Siedlce przed własną publicznością – dodaje Branislav Pindroch, bramkarz Górnika.

Początek spotkania Górnik Łęczna – Pogoń Siedlce w czwartek godzinie 19.30. Mecz dostępny będzie w internecie pod adresem sport.tvp.pl oraz w TVP 3 w ramach MiniMulti1Ligi.