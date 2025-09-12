Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 12 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

I LIGA

Dzisiaj
15:38
Strona główna » Sport » Piłka nożna » I LIGA

Górnik Łęczna jedzie do Pruszkowa by niedzielę zmierzyć się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
Po dwutygodniowej przerwie piłkarze Górnika Łęczna wracają do walki o premierową wygraną w tym sezonie
Po dwutygodniowej przerwie piłkarze Górnika Łęczna wracają do walki o premierową wygraną w tym sezonie (fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Po przerwie spowodowanej meczami reprezentacji narodowych do walki o punkty wracają nasi ligowcy. W niedzielę (godz. 17.30) Górnik Łęczna zagra w Pruszkowie z rewelacyjnym beniaminkiem zaplecza PKO BP Ekstraklasy Pogonią Grodzisk Mazowiecki

Bartosz Surman

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Ostatni mecz ligowy piłkarze Górnika rozegrali 30 sierpnia. Tego dnia do Łęcznej przyjechała Stal Rzeszów. Kibice obydwu zespołów nie darzą się sympatią, a na trybunach łęczyńskiego stadionu zasiadło blisko trzy tysiące osób. Mecz z ekipą ze stolicy Podkarpacia miał być dla podopiecznych trenera Macieja Stolarczyka przełomowy, a okazał się kompletną klapą. Górnik przegrał aż 0:4, a dwie bramki stracił w momencie kiedy grał w przewadze jednego zawodnika.

Po spotkaniu z drużyną z Rzeszowa nastąpiła przerwa spowodowana meczami reprezentacji narodowych. Sztab szkoleniowy i piłkarze w Łęcznej chcieli ją wykorzystać na znalezienie recepty na odniesienie pierwszej wygranej w tym sezonie. Mijają kolejne tygodnie, a Górnik pod wodzą trenera Macieja Stolarczyka nadal nie potrafi wywalczyć kompletu punktów w Betclic I Lidze.

Chcąc zachować rytm meczowy łęcznianie w minionym tygodni rozegrali sparing z grającą w PKO BP Ekstraklasie Pogonią Szczecin i przegrali 1:2. Po nim rozpoczęły się przygotowania do kolejnego meczu ligowego, który wcale nie będzie dla Górnika łatwy.

Najbliższy rywal zielono-czarnych czyli Pogoń Grodzisk Mazowiecki to beniaminek rozgrywek. Po wywalczeniu awansu podopieczni trenera Piotra Stokowca, który przed startem rozgrywek zastąpił Marcina Sasala, nie spuścili z tonu i notują w Betclic I Lidze bardzo solidne wyniki. Nie przeszkadza im w tym brak gry na własnym stadionie. Z powodów wymogów licencyjnych Pogoń nie może rozgrywać w rundzie jesiennej spotkań na swoim obiekcie i występuje w roli gospodarza na stadionie Znicza Pruszków. Trzeba przyznać, że beniaminek radzi sobie na tym obiekcie bardzo dobrze – w czterech meczach wywalczył on bowiem 10 punktów na co składają się trzy zwycięstwa i jeden remis. Co więcej strzeliła w tych spotkaniach 11 goli i straciła zaledwie trzy.

Warto także wspomnieć, że w kadrze beniaminka jest kilku zawodników, którzy w przeszłości grali w piłkę na Lubelszczyźnie. Pomocnikiem Pogoni jest były zawodnik Górnika – Igor Korczakowski. W kadrze znajduje się także trzech byłych piłkarzy Wisły Puławy – Karol Noiszewski, Kamil Kargulewicz i bramkarz Jan Szpaderski. Na tym nie koniec. W drugiej linii ekipy z Grodziska Mazowieckiego występuje były piłkarz Motoru Lublin Damian Jaroń, a w ataku może pojawić się 18-letni Stanisław Gieroba, który jest wychowankiem BKS-u Lublin.

Jak przed najbliższym meczem wygląda sytuacja kadrowa Górnika? W walce o korzystny wynik trenerowi Stolarczykowi powinni jednak pomóc zawodnicy wracający po urazach. Mowa o Kamilu Kruku i Branislavie Spacilu. Pozytywną informacją jest także to, że żaden z piłkarzy nie musi pauzować ze względu na nadmiar żółtych kartek.

Początek niedzielnego spotkania w Pruszkowie zaplanowano na godzinę 17.30. Spotkanie będzie można obejrzeć w internecie poda adresem sport.tvp.pl

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Górnik Łęczna piłka nożna piłka nożna mężczyzn betclic I liga

Pozostałe informacje

Poskromienie Złośnicy. Premiera w Teatrze Osterwy w Lublinie
NA SCENIE
13 września 2025, 0:00
galeria

Poskromienie Złośnicy. Premiera w Teatrze Osterwy w Lublinie

Będzie to współczesna interpretacja. Nie zmieniamy Szekspira, niczego nie dopisujemy – zapewnia Igor Gorzkowski, reżyser Poskromienia złosnicy. Premiera już w sobotę, 13 września. W Teatrze Osterwy w Lublinie.

Magdalena Bożko-Miedzwiecka
FELIETON Magdy Bożko-Miedzwieckiej

Panika, strach i chaos to najlepsze wojenne paliwo

W czasach, gdy pokój stoi na granicy z wojną, informacja z dezinformacją, a prawda z kłamstwem, musimy być szczególnie wyczuleni na to, co czytamy, czego słuchamy i co oglądamy. A przede wszystkim – w co wierzymy. I to nie są puste słowa.

IKE i IKZE – czy warto się na nie zdecydować?

IKE i IKZE – czy warto się na nie zdecydować?

Wzrost zainteresowania świadomym zarządzaniem finansami osobistymi sprawia, że coraz więcej osób w Polsce szuka sposobów na efektywne oszczędzanie na przyszłość. Szczególnie istotne staje się to w kontekście niepewności związanej z systemem emerytalnym, inflacją oraz brakiem gwarancji stabilnych świadczeń w odległej perspektywie. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) są narzędziami, które umożliwiają samodzielne budowanie kapitału na emeryturę — z konkretnymi ulgami podatkowymi i dużą elastycznością w zakresie inwestycji. Warto się im przyjrzeć nie tylko jako formom oszczędzania, ale także jako alternatywie dla klasycznych kont maklerskich czy lokat.
Po dwutygodniowej przerwie piłkarze Górnika Łęczna wracają do walki o premierową wygraną w tym sezonie

Górnik Łęczna jedzie do Pruszkowa by niedzielę zmierzyć się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki

Po przerwie spowodowanej meczami reprezentacji narodowych do walki o punkty wracają nasi ligowcy. W niedzielę (godz. 17.30) Górnik Łęczna zagra w Pruszkowie z rewelacyjnym beniaminkiem zaplecza PKO BP Ekstraklasy Pogonią Grodzisk Mazowiecki Bartosz Surman
Sala dla pacjenta w ZOL przy Domowym Szpitalu
galeria

W Domowym Szpitalu jak w Leśnej Górze. W kolejce na łóżko czeka tu 50 pacjentów

Społeczeństwo się starzeje i ma potrzeby zdrowotne. Z tą myślą przy Domowym Szpitalu w Białej Podlaskiej otwarto nowy pawilon. A w nim 35 dodatkowych łóżek dla pacjentów wymagających całodobowego wsparcia.
DK 19: zderzenie 4 samochodów. Ruch wahadłowy na trasie Kock-Radzyń Podlaski

DK 19: zderzenie 4 samochodów. Ruch wahadłowy na trasie Kock-Radzyń Podlaski

W piątek, 12 września, o godzinie 14.30 na drodze krajowej 19 zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa samochody dostawcze.

Środa, 10 września: miejsce odnalezienia rosyjskiego drona
galeria

Prokuratura w Lublinie będzie prowadzić śledztwo w sprawie wszystkich dronów

Śledztwo w sprawie wszystkich przypadków znalezienia dronów w Polsce, które wleciały w nocy z wtorku na środę, prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział do Spraw Wojskowych. Dotychczas fragmenty dronów znaleziono w 17 miejscach.
W dwa miesiące ukradli ponad 2200 felg o wartości 225 000 złotych

W dwa miesiące ukradli ponad 2200 felg o wartości 225 000 złotych

Za kradzież felg samochodowych odpowiedzą dwaj mężczyźni w wieku 30 i 39 lat. Policjanci zatrzymali też dwóch paserów i odzyskali część skradzionego felg.

Ogłoszenie wyroku w piątek w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Były radny oskarżył prezydenta o zniesławienie. Sąd nie dopatrzył się przestępstwa

Sąd nie dopatrzył się zniesławienia byłego radnego Białej Samorządowej przez prezydenta Białej Podlaskiej. Jan Jakubiec żądał publicznych przeprosin od Michała Litwiniuka za zarzuty politycznej korupcji.

Szkolenie potrwa 8 dni

Szron na głowie, a wojsko wzywa

W 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej trwa szkolenie dla żołnierzy rezerwy pasywnej. To głównie osoby, które w przeszłości złożyły przysięgę wojskową i pełniły służbę, ale od lat nie są związane z wojskiem. Na ćwiczenia zostało wezwanych 200 rezerwistów z naszego regionu. To pierwsze tego typu szkolenie w lubelskiej brygadzie.
Syndyk masy Upadłości zaprasza do składania ofert

Syndyk masy Upadłości zaprasza do składania ofert

Padwa Zamość z wizytą w Krakowie, AZS AWF Biała Podlaska ma wolne

Padwa Zamość z wizytą w Krakowie, AZS AWF Biała Podlaska ma wolne

Na inaugurację nowego sezonu KPR Padwa Zamość zagra na wyjeździe z AZS AGH Kraków. Spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 17. AZS AWF Biała Podlaska mecz pierwszej kolejki rozegra dopiero 1 października. Powodem jest zajęta w weekend hala.
Bartosz Zmarzlik kontra Brady Kurtz. Kto z nich w sobotę zostanie Indywidualnym Mistrzem Świata?

Bartosz Zmarzlik kontra Brady Kurtz. Kto z nich w sobotę zostanie Indywidualnym Mistrzem Świata?

W sobotni wieczór na torze w Vojens poznamy Indywidualnego Mistrza Świata w sezonie 2025. Tytuł powędruje do kogoś z duetu: Bartosz Zmarzlik – Brady Kurtz i bardzo ciężko wskazać kto ostatecznie okaże się najlepszy
Jedna z sal młodzieżowego schroniska przy SP nr 4 w Zamościu

Poprzedniczka zrezygnowała. Geograf kieruje pracą schroniska

Dotychczasowa dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy SP nr 4 w Zamościu złożyła rezygnację. Pełnienie jej obowiązków powierzono nauczycielowi z tej samej szkoły.
BETCLIC I LIGA
8. KOLEJKA

Wyniki:

Odra Opole - ŁKS Łódź 1-1
Polonia Bytom - Wieczysta Kraków 4-2
Puszcza Niepołomice - Chrobry Głogów 0-0
Górnik Łęczna - Stal Rzeszów 0-4
Stal Mielec - Ruch Chorzów 2-2
Śląsk Wrocław - GKS Tychy 2-1
Polonia Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2-1
Znicz Pruszków - Pogoń Siedlce 0-1
Miedź Legnica - Wisła Kraków 2-0

Tabela:

1. Wisła 7 18 28-7
2. Wieczysta 7 14 18-9
3. Śląsk 8 14 13-13
4. Polonia B. 8 13 12-11
5. Pogoń S. 8 12 8-5
6. Polonia W. 8 12 14-14
7. Pogoń G.M 8 11 15-12
8. ŁKS 8 11 13-12
9. Tychy 8 11 14-14
10. Stal Rz. 8 11 13-13
11. Stal M. 8 11 12-17
12. Chrobry 8 10 11-9
13. Ruch 8 10 11-10
14. Miedź 8 10 13-17
15. Odra 8 9 6-10
16. Puszcza 8 6 7-9
17. Górnik 8 5 9-17
18. Znicz 8 3 8-26

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 