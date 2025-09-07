Górnik Łęczna rozpoczyna przygotowania do kolejnego meczu ligowego

W czwartek w Szczecinie zielono-czarni przegrali z tamtejszą Pogonią 1:2, ale długimi fragmentami byli równorzędnym rywalem dla wyżej notowanego przeciwnika. – To był dla nas bardzo pożyteczny mecz w kontekście kolejnych spotkań, choć graliśmy bez kilku zawodników, którzy leczą kontuzje – między innymi Branislawa Spacila i Rafy Santosa. Wiadomo, że wcześniej do gry nie był gotowy także Fryderyk Janaszek, a tym razem zabrakło również Oskara Osipiuka. Wprowadziliśmy więc kilka zmian w składzie. Dla mnie było to istotne. Piłkarze, którzy otrzymali szansę do tej pory rozegrali mniej minut. Dzięki temu meczowi mogli „złapać rytm” i zagrać z wymagającym przeciwnikiem. To ważne, by byli w jak najlepszej dyspozycji przed kolejnymi starciem w lidze i abyśmy mogli dalej pracować nad elementami, które chcemy poprawić – powiedział po grze kontrolnej z Pogonią Maciej Stolarczyk, trener Górnika.

A jak obecnie wygląda sytuacja kadrowa zielono-czarnych? W ostatnim czasie sztab medyczny Górnika przekazał najnowsze informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej zawodników. Rafa Santos i Oskar Osipiuk, którzy narzekali na drobne urazy mięśniowe będą do dyspozycji trenera Stolarczyka po przerwie na reprezentację. Do pełni sił wraca także Spacil, który w ostatnim meczu ligowym ze Stalą Rzeszów nabawił się lekkiego urazu stawu skokowego. Do zajęć z kolegami po meczach reprezentacji narodowych ma wrócić także Kamil Kruk, który ostatni raz pojawił się na boisku w Mielcu kiedy łęcznianie rywalizowali z tamtejszą Stalą. Nieco dalej od możliwości gry jest Filip Szabaciuk. 22-latek w najbliższych dniach ma stopniowo wracać do treningów. Najdłużej trener Stolarczyk będzie musiał poczekać na powrót do zdrowia Fryderyka Janaszka. 21-latek, który w tym sezonie strzelił gole Stali Mielec i GKS Tychy jest w trakcie rehabilitacji po urazie stawu skokowego. W tym tygodniu zawodnik ma przejść badania kontrolne, które okreslą termin powrotu jego do treningów.

Najbliższy mecz w Betclic I Lidze piłkarze z Łęcznej zagrają w niedzielę 14 września. O godzinie 17.30 w Pruszkowie ich rywalem będzie rewelacyjny beniaminek rozgrywek – Pogoń Grodzisk Mazowiecki.