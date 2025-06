Górnik Łęczna strzelił dwa gole Hapoelowi Beer Szewa, ale wciąż czeka na pierwszą sparingową wygraną

Zanim łęcznianie wybrali się do Siedlec na kolejny mecz kontrolny klub pochwalił się kibicom kolejnym nowym kontraktem dla jednego z zawodników – Górnik Łęczna skorzystał z prawa jednostronnego przedłużenia kontraktu z Branislavem Spacilem na kolejny sezon rozgrywkowy to jest do 30 czerwca 2026 roku – przekazali klubowi działacze za pośrednictwem oficjalnego portalu Górnika.

Spacil trafił do Górnika w lipcu 2024 roku. W poprzednim sezonie zagrał w 29 spotkaniach w zielono-czarnej koszulce i strzelił jednego gola (w przegranym 1:3 domowym meczu z Pogonią Siedlce).

Sobotni mecz w Siedlach zaczął się źle dla zielono-czarnych. Już w 11 minucie po dośrodkowaniu piłkę z bliskiej odległości do siatki skierował Miguel Vitor. Cztery minuty później Hapoel mógł prowadzić dwoma golami, ale piłka po strzale jednego z zawodników z Izraela zatrzymała się na słupku. W 23 minucie rywale łęcznian zdobyli drugą bramkę za sprawą Kingsa Kangwy. W 30 minucie gola kontaktowego strzelił Kamil Orlik, ale przed przerwą Hapoel jeszcze raz trafił do siatki po uderzeniu Lukasa Ventury i do przerwy było 1:3.

Po zmianie stron trener Maciej Stolarczyk posłał do boju niemal kompletnie inną jedenastkę. W 62 minucie kolejną bramkę kontaktową zdobył tym razem Przemysław Banaszak, a wynik meczu ustalił na osiem minut przed końcem spotkania Eylon Almog.

Po meczu z ekipą z Izraela łęcznianie nie będą mieć wiele czasu na odpoczynek. Już w najbliższą środę podopieczni trenera Stolarczyka zagrają kolejny mecz kontrolny. Tym razem ich rywalem będzie Jagiellonia Białystok. Mecz odbędzie się o godzinie 11 w ośrodku treningowym „Jagi”. Natomiast czwartego lipca łęcznianie zagrają ze Legią Warszawa w ich ośrodku treningowym.

Górnik Łęczna – Hapoel Beer Szewa 2:4 (1:3)

Bramki: Orlik (30), Banaszak (62) – Vitor (10), Kangwa (17), Ventura (42), Almog (82).

Górnik: (I połowa): Kostrzewski – Ogaga, zawodnik testowany, Deja, Bednarczyk, zawodnik testowany, Kryeziu, Orlik, Litwa, zawodnik testowany, Masar. (II połowa): Olszak – Szczytniewski, Broda, zawodnik testowany, Krawczyk, zawodnik testowany, zawodnik testowany, Traore, Kroczek, zawodnik testowany, Banaszak.

Hapoel: Eliasi (61 Marciano) – Mizrahi (80 Sefer), Vitor (46 Blorian), Baltaxa, Davidzada, Ventura (46 Elias), Kangwa (48 Tov), Peretz (61 Kanaan), Biton (61 Levy), Ganah (61 Almog), Zlatanović (46 Farhud, 70 Garita).