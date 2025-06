Górnik Łęczna w pierwszym przedsezonowym sparingu minimalnie słabszy od przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy

Piłkarze z Łęcznej do wspólnych treningów wrócili w minioną środę, a nowym szkoleniowcem drużyny został ogłoszony Maciej Stolarczyk, który nie krył zadowolenia z możliwości pracy w Górniku. – Na pierwszym treningu pojawili się zawodnicy testowani, reprezentanci akademii, a także gracze, którym kończą się kontrakty. To dobry moment na to, żeby sprawdzić piłkarzy, których mamy i tych, którzy ewentualnie mogą zasilić nasze szeregi. Zdaję sobie sprawę z tego, że znajdujemy się w trakcie procesu selekcyjnego. Zostaną tylko Ci, którym będzie najbardziej zależało na tym, żeby rozwinąć ten klub i być na najwyższym poziomie – powiedział nowy szkoleniowiec Górnika w rozmowie z klubowymi mediami. – Oczywiście to nie jest otworzenie drzwi i wejście do pokoju, który się zna. Trzeba jednak przyznać, że to działa w dwie strony, ponieważ tak naprawdę zarówno ja poznaję piłkarzy, jak i oni mnie. Sądzę, że to dla nich dobry moment na pokazanie swoich umiejętności, gdy nie są do końca uszeregowani w pewne ramy. Chciałbym zobaczyć na co ich stać i do tego dostosować strategię na rozgrywki ligowe – dodał Stolarczyk.

W sobotę 53-letni szkoleniowiec miał okazję po raz pierwszy sprawdzić swoich podopiecznych i zawodników testowanych w akcji przeciwko wyżej notowanemu rywalowi. W sobotę zielono-czarni rywalizowali w Gliwicach z tamtejszym Piastem. Pierwsza połowa była dość zamknięta, bo obu drużynom nie udawało się dochodzić do sytuacji strzeleckich. Najlepszą szansę na gola w 40 minucie miał Mateusz Kopczyński, ale jego strzał przeleciał nad poprzeczką.

W drugiej połowie w obu zespołach doszło do wielu roszad i lepiej wyszli na tym gospodarze. W 49 minucie do siatki Górnika trafił Quentin Boisgard i jak się okazało zdobył jedynego gola w tym spotkaniu dając zwycięstwo przedstawicielowi PKO BP Ekstraklasy. (

Piast Gliwice – Górnik Łęczna 1:0 (0:0)

Bramka: Boisgard (49)

Piast: Plach – zaw. testowany, Czerwiński (46 Drapiński), Pitan, Lewicki – Dziczek (46 Tomasiewicz), Chrapek (46 Felix), Leśniak (46 Boisgard) – Mucha (67 Lubowiecki), Jirka (46 Daniel), Kopczyński.

Górnik (I połowa): Pindroch – Krawczyk, zaw. testowany I, Broda (23 Deja), Szczytniewski – Kroczek, zaw. testowany II, Orlik, zaw. testowany III, Traore – Spacil. II połowa: Kostrzewski – Ogaga, Deja, Pastusiak, zaw. estowany IV – Testowany V, Steszuk, zaw. testowany VI, Malamis, Litwa – Masar.