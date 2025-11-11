11 Listopada wystrzelali Puchar Niepodległości

Na strzelnicy lubelskiego „Snajpera” rywalizowali zawodnicy klubów strzeleckich oraz osoby indywidualne posiadające licencje albo patenty strzeleckie. Najwyższe trofeum to Puchar Niepodległości.
W zawodach brało udział 150 zawodników. Przy ul. Gospodarczej 27 w Lublinie przeprowadzono trzy konkurencje pistoletowe i jedną karabinową. Strzały - 5 próbnych i 20 ocenianych - oddawano do tarcz oddalonych o 25 m. w przypadku pistoletu sportowego i centralnego zapłonu. Natomiast stanowiska dla karabinów i pistoletów pneumatycznych ustawione były 10 m. od tarcz.
Impreza odbyła się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach programu "Warto być Polakiem". Na podium w poszczególnych konkurencjach stanęli:
Pistolet centralnego zapłonu (Pcz20)
1 Michał Ćwikliński Jastrząb Elizówka 185
2 Katarzyna Socała Snajper Lublin 180
3 Grzegorz Arasim Snajper Lublin 179
Pistolet sportowy (Psp20)
1 Grzegorz Arasim Snajper Lublin 181
2 Jacek Stawiński Salwa Wołomin 180
3 Artur Czabaj Snajper Lublin 178
Pistolet pneumatyczny (Ppn20)
1 Sebastian Kulik Snajper Lublin 180
2 Konrad Górniak Snajper Lublin 179
3 Katarzyna Socała Snajper Lublin 179
Karabin pneumatyczny (Kpn20)
1 Mariusz Niedźwiecki Snajper Lublin 161
2 Michał Tymiejczuk Snajper Lublin 161
3 Andżelika Szafrańska Snajper Lublin 153
Klasyfikacja łączna Psp20 + Pcz20 + Ppn 20
1 Katarzyna Socała Snajper Lublin 536
2 Sebastian Kulik Snajper Lublin 535
3 Artur Czabaj Snajper Lublin 528