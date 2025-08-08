Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 8 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

I LIGA

Dzisiaj
11:11
Strona główna » Sport » Piłka nożna » I LIGA

Górnik Łęczna zagra w sobotę ze Stalą Mielec. Wykorzystają problemy spadkowicza?

Autor: Zdjęcie autora Bartosz Surman
Udostępnij 0 A A
Kamil Orlik strzelił bramkę przeciwko Puszczy Niepołomice w swoje 26-te urodziny. Czy pójdzie za ciosem w Mielcu
Kamil Orlik strzelił bramkę przeciwko Puszczy Niepołomice w swoje 26-te urodziny. Czy pójdzie za ciosem w Mielcu (fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Górnik Łęczna po trzech kolejkach ma na koncie dwie porażki i remis. Kibice zielono-czarnych wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo swoich ulubieńców i mają nadzieję, że nastąpi ono w najbliższej kolejce. W sobotę podopieczni trenera Macieja Stolarczyka zagrają w Mielcu z tamtejszą Stalą, która po spadku z PKO BP Ekstraklasy została mocno przebudowana

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Po dwóch porażkach z rzędu piłkarze z Łęcznej w trzeciej kolejce byli blisko premierowego zwycięstwa w tym sezonie. Łęcznianie prowadzili 2:1 z Puszczą Niepołomice, ale nie udało im się utrzymać tego rezultatu i mecz zakończył się podziałem punktów.

– Trzeba ten punkt szanować, chociaż jest duży niedosyt. Mieliśmy swoje sytuacje. Uważam, że byliśmy lepszą drużyną od Puszczy. To jest nieprzyjemny przeciwnik, który stawia na proste środki. Szkoda, że nie zdobyliśmy trzech punktów, bo dużo by nam to dało w tabeli. Trzeba jednak szanować ten wynik. Jesteśmy nową drużyną, gra wygląda coraz lepiej i myślę, że z meczu na mecz będziemy te punkty dokładać – ocenia Kamil Orlik, pomocnik zielono-czarnych.

W najbliższej kolejce zielono-czarni pojadą do Mielca na spotkanie z tamtejszą Stalą, która w poprzednim sezonie występowała w PKO BP Ekstraklasie. Po spadku doszło jednak do kadrowej rewolucji, chyba nawet większej niż ta, która miała miejsce w Łęcznej. Co prawda trenerem po degradacji pozostał Ivan Durdević, ale szatnia została kompletnie „przewietrzona”. Z Mielca odeszło aż 21 piłkarzy (wśród nich był Dawid Tkacz, który trafił do Górnika), a w ich miejsce pozyskano 14 zawodników.

Stal sezon zaczęła od srogiego lania od głównego faworyta do awansu czyli Wisły Kraków (0:4), potem w „hokejowym stylu” ograła na wyjeździe Znicz Pruszków (5:4), by w poprzedniej kolejce ulec u siebie Polonii Warszawa (1:3). Po tych wynikach widać więc wyraźnie, że największą bolączką spadkowicza jest obecnie gra w defensywie. Wydaje się, że to będzie idealny moment, żeby zagrać z odmienionym zespołem z Mielca, który ma jeszcze przed sobą mnóstwo pracy.

– Do samego końca jedenastka będzie się krystalizowała. Mamy praktycznie nowy zespół i ten duch rywalizacji się utrzymuje. Sytuacja jest taka, że mamy wielu zawodników nowych i na sobotę mogą być zastosowane bardzo różne rozwiązania – przekonuje asystent pierwszego trenera Stali Łukasz Czajka.

– Górnik ma bardzo doświadczony zespół, grający w pierwszej lidze od dłuższego czasu. Mają piłkarzy, którzy grali w ekstraklasie, jak Bartek Śpiączka i znany nam Dawid Tkacz. Przygotowujemy się do ciężkiego spotkania z doświadczonym ligowcem. Rywal ma swoje atuty w ofensywie, oglądaliśmy ich w meczu z Puszczą i wiemy, ile sytuacji sobie stworzyli. Spodziewamy się twardej, męskiej gry – dodaje Czajka.

A jakie nastroje panują w Górniku przed najbliższym starciem? – Trener bardzo dobrze nas przygotowuje na każdy mecz i każdego przeciwnika mamy określony plan. Chcemy wygrywać poprzez narzucanie w meczu naszego sposobu gry – mówi Jakub Bednarczyk, obrońca Górnika.– Musimy poznać swoje automatyzmy na boisku. Poznajemy się z chłopakami i z czasem będzie lepiej. Z pewnością zdobędziemy kolejne punkty w tym sezonie – dodaje Orlik.

Początek sobotniego spotkania w Mielcu zaplanowano na godzinę 17.30. Mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport i w internecie pod adresem sport.tvp.pl.

Orlen Oil Motor Lublin kończy fazę zasadniczą domowym meczem ze Stelmet Falubazem Zielona Góra

Orlen Oil Motor Lublin kontra Stelmet Falubaz Zielona Góra na koniec rundy zasadniczej

Szczypiornistki PGE MKS El-Volt Lublin po raz pierwszy zaprezentują się swoim kibicom

PGE MKS El-Volt Lublin wraca do gry, czas na III Memoriał Edwarda Jankowskiego

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Górnik Łęczna stal mielec betclic I liga

Pozostałe informacje

Łukasz Gieresz zdaje sobie sprawę, jakie są oczekiwania w Zamościu przed startem nowego sezonu

Wraca IV liga. Hetman Zamość musi się zmierzyć z rolą faworyta

W poprzednim sezonie mieliśmy ligę dwóch prędkości, bo Stal Kraśnik i Lublinianka odstawały od reszty stawki. Tym razem wszyscy spodziewają się bardziej wyrównanych rozgrywek. Znowu jest jednak jeden główny faworyt do awansu – Hetman Zamość
Gryczaki 2024

Gryczaki 2025, czyli kasza, łupcie i koncerty

Czy jaglak jest lepszy od gryczaka? Jak smakuje gryczanka a jak godziszowskie pierogi z kaszą? Podpowiadamy, czego spróbować na tegorocznym festiwalu kaszy w Janowie Lubelskim.
Ulica Przemysłowa w Chełmie lata świetności ma już dawno za sobą

Chełm z rekordową inwestycją drogową. Umowa na Fabryczną i Przemysłową podpisana

Ponad 20 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi do Chełma na przebudowę ulic Fabrycznej i Przemysłowej – kluczowych arterii prowadzących do największej strefy gospodarczej w mieście. Całkowity koszt prac przekroczy 30 milionów złotych, a nowa infrastruktura ma być gotowa już w przyszłym roku.

Potańcówka w Skansenie, czyli plenerowa zabawa w stylu retro
galeria

Potańcówka w Skansenie, czyli plenerowa zabawa w stylu retro

Do wspólnej zabawy zaprasza Zespół i Kapela Swojacy i Przyjaciele z Niedrzwicy Kościelnej. Kiedy? W sobotę, 9 sierpnia. Gdzie? W Muzeum Wsi Lubelskiej.
Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy
DO ZOBACZENIA
10 sierpnia 2025, 0:00
film

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy

Blisko 150 filmów, 70 gości, koncerty, kina plenerowe, pokazy specjalne i międzynarodowi goście – 10 sierpnia rozpoczyna się 26. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu.
Wiceminister Jan Szyszko odpowiada na zarzuty ws. KPO

Afera KPO. Jachty, sauny i wirtualne strzelnice za unijne dotacje. Premier zapowiada kontrole

Po opublikowaniu mapy beneficjentów KPO wybuchła polityczna burza. W sieci pojawiły się przykłady dotacji na zakupy, które zdaniem wielu nie mają nic wspólnego z celem programu. Są już pierwsze dymisje, a rząd zapowiada dokładne kontrole i zwroty źle wydanych pieniędzy. Choć, jak twierdzą rządzący, to tylko 0,5 proc. całej wartości KPO, które trafią do Polski, to spowodowało to olbrzymie zamieszanie krajowej polityce. Absurdy są też w naszym województwie.
Jarosław Milcz nie będzie w nowym sezonie strzelał już goli dla Lublinianki

Lublinianka bez Jarosława Milcza. "Każdy trener ubolewałby nad taką stratą"

Jedni grają i strzelają gole nawet po czterdziestce, jak Wojciech Białek. Inni decydują się za to zawiesić buty na kołku, chociaż dopiero dobijają do trzydziestki. Na drugą opcję zdecydował się niedawno Jarosław Milcz, który jako zawodnik Lublinianki w poprzednim sezonie został królem strzelców wyprzedzając właśnie popularnego „Białego”.
Kocie oczka zamrugają na przejściu dla pieszych. Będą utrudnienia na DK2

Kocie oczka zamrugają na przejściu dla pieszych. Będą utrudnienia na DK2

Będzie remont przejścia dla pieszych na krajowej „dwójce” przy rondzie Unii Europejskiej. Kierowców czekają utrudnienia.
Pożar pod Kraśnikiem

Ogromny pożar plastików pod Kraśnikiem. Jest śledztwo

Pod koniec lipca doszło do dużego pożaru na terenie firmy Akpol pod Kraśnikiem. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
Kamil Orlik strzelił bramkę przeciwko Puszczy Niepołomice w swoje 26-te urodziny. Czy pójdzie za ciosem w Mielcu

Górnik Łęczna zagra w sobotę ze Stalą Mielec. Wykorzystają problemy spadkowicza?

Górnik Łęczna po trzech kolejkach ma na koncie dwie porażki i remis. Kibice zielono-czarnych wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo swoich ulubieńców i mają nadzieję, że nastąpi ono w najbliższej kolejce. W sobotę podopieczni trenera Macieja Stolarczyka zagrają w Mielcu z tamtejszą Stalą, która po spadku z PKO BP Ekstraklasy została mocno przebudowana
Obywatel Syrii oskarżony o przerzut 160 migrantów przez granicę

Obywatel Syrii oskarżony o przerzut 160 migrantów przez granicę

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Syrii, który miał zorganizować nielegalne przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez co najmniej 160 cudzoziemców.
Tak według projektów zgłoszonych do konkursu na koncepcję architektoniczną może wyglądać ścieżka w koronach roztoczańskich drzew. Z pewnością będzie to ogromna atrakcja dla turystów
galeria

Ścieżka wśród drzew, widokowa wieża i coś jeszcze. RPN dostał miliony na te atrakcje

Ścieżka w koronach drzew i sensoryczna, wieża widokowa i modernizacja ośroda edukacyjno-muzealnego – to zasadnicze elementy projektu „Nowe horyzonty edukacji”, na który Roztoczański Park Narodowy otrzymał aż 35 mln unijnej dotacji.
Śmiertelny wypadek w Żerdzi. Nie żyje rowerzysta

Śmiertelny wypadek w Żerdzi. Nie żyje rowerzysta

Dziś rano na drodze powiatowej między Żyrzynem a Baranowem doszło do tragicznego wypadku. 46-letni rowerzysta zginął po zderzeniu z samochodem osobowym.
Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Najbliższe dni przyniosą ciepłą i w większości pogodną aurę. Deszczu można spodziewać się dopiero w niedzielę.
Pogryzione pod Rejowcem dziecko do szpitala musiał zabrać śmigłowiec LPR

Dramat w gminie Rejowiec. Czteroletnia dziewczynka walczy o życie po ataku psa

Czteroletnia mieszkanka jednej z miejscowości gminy Rejowiec trafiła w stanie ciężkim do szpitala po brutalnym ataku psa sąsiada. Do akcji ratunkowej wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko doznało poważnych obrażeń głowy, a lekarze walczą o jej zdrowie.

BETCLIC I LIGA
3. KOLEJKA

Wyniki:

GKS Tychy - Wisła Kraków 3-4
Górnik Łęczna - Puszcza Niepołomice 2-2
ŁKS Łódź - Polonia Bytom 5-0
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Miedź Legnica 4-0
Pogoń Siedlce - Odra Opole 0-1
Stal Mielec - Polonia Warszawa 1-3
Stal Rzeszów - Chrobry Głogów 2-2
Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów 3-1
Wieczysta Kraków - Znicz Pruszków 4-0

Tabela:

1. Wisła 3 9 13-3
2. Pogoń G.M 3 7 7-2
3. Wieczysta 3 7 7-2
4. Tychy 3 6 9-8
5. ŁKS 3 6 6-5
6. Polonia B. 3 6 4-5
7. Odra 3 6 3-4
8. Chrobry 3 4 5-3
9. Polonia W. 3 4 5-4
10. Śląsk 3 4 5-4
11. Stal Rz. 3 4 5-5
12. Ruch 3 4 4-5
13. Puszcza 3 3 4-4
14. Stal M. 3 3 6-11
15. Pogoń S. 3 1 2-4
16. Górnik 3 1 3-7
17. Miedź 3 0 4-10
18. Znicz 3 0 4-10

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 