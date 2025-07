Kolejni trzej piłkarze odeszli z Górnika Łęczna

Wspomnianej trójce 30 czerwca wygasły kontrakty i jak się okazało nie zostały one przedłużone. Najwięcej meczów w barwach Górnika rozegrał Żyra (67 i strzelił trzy bramki). Roginić uzbierał na swoim koncie 58 spotkań i strzelił osiem goli. Natomiast Grabkowski wyszedł na boisko 37 razy.

Żyra, Roginić i Grabowski to kolejni piłkarze, którzy tego lata pożegnali się z Górnikiem. Wcześniej z pierwszoligowcem pożegnali się Damian Warchoł, który przeszedł do Śląska Wrocław), a Damian Zbozień przeniósł się do Avii Świdnik. Z klubu odeszli także Jonathan de Amo i Dominykas Barauskas (szukają klubów). Natomiast w rubryce przybyli widnieją jak dotąd dwa nazwiska: Dawid Kroczek (ostatnio Chełmianka Chełm) oraz Dawid Tkacz (Stal Mielec).

Tymczasem drużyna pod wodzą trenera Macieja Stolarczyka przygotowuje się do kolejnego sparingu. W najbliższą środę o godzinie 11 w Białymstoku zielono-czarni zagrają z Jagiellonią Białystok.