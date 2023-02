Motor Lublin – Górnik Łęczna 0:3. Pierwsza porażka w zimie

Jak czyścić ekspres do kawy?

Wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez wypicia aromatycznej, pobudzającej kawy. Niezależnie od tego, czy wolisz mocne espresso, czy może delikatne cappuccino, ekspres automatyczny jest urządzeniem must have. Prawdziwi koneserzy kaw stawiają nie tylko na najwyższą jakość ziaren, ale także na profesjonalny sprzęt. Jednak jego zakup to nie wszystko. Jeżeli chcemy cieszyć się prawdziwym smakiem kawy, o ekspres należy odpowiednio zadbać. Systematyczne czyszczenie, konserwacja i odkamienianie pozwolą utrzymać intensywny aromat i głęboki smak kawy. Jak należy dbać o ekspres do kawy, aby urządzenie pracowało dla nas bezawaryjnie?