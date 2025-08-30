Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Pogrom w Łęcznej. Górnik rozbity przez Stal Rzeszów

(fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Wszyscy liczyli na pierwsze zwycięstwo w sezonie, a zamiast tego jest druga porażka. I to jaka porażka. Górnik Łęczna musiał uznać wyższość Stali Rzeszów, z którą przegrał na własnym stadionie aż 0:4. A trzeba dodać, że goście kończyli zawody w dziesiątkę.

W ósmej minucie Adam Deja podał na wolne pole do Kamila Orlika, a ten nie wrzucał, tylko zagrał krótko do Jakuba Bednarczyka, który uderzył z ostrego kąta w boczną siatkę. Po „obcierce” Górnik zarobił jednak rzut rożny. A po centrze spod chorągiewki miejscowi wywalczyli rzut wolny tuż za linią szesnastki, w narożniku pola karnego. Dawid Tkacz oddał celny strzał, ale prosto w bramkarza.

Zielono-czarni byli zdecydowanie częściej przy piłce jednak brakowało konkretów z przodu. Odwrotnie rywale z Rzeszowa. W 11 minucie Ksawery Kukułka w zasadzie ratował futbolówkę przy linii końcowej, a o mały włos nie zaskoczył Branilsava Pindrocha. Tuż po kwadransie pod drugą bramką najpierw zablokowany został Orlik, za chwilę Bartosz Śpiączka i znowu „Górnicy” mieli tylko rzut rożny. Minęło kilkadziesiąt sekund, a Krystian Łyczko wpadł w pole karne, ale za daleko wypuścił sobie piłkę i miejscowi mogli odetchnąć.

Stal była jednak coraz groźniejsza. W 21 minucie ostatniego podania zabrakło Jonathanowi Juniorowi. 180 sekund później Dominik Połap dostał piłkę od kolegi i huknął... ponad głowami kibiców siedzących w ostatnim rzędzie za bramką Górnika.

Po dwóch kwadransach kolejny raz świetnie lewą flanką zaatakował Junior. Tym razem wyłożył futbolówkę przed szesnastkę do kolegi. Szymon Kądziołka miał zdecydowanie za dużo miejsca i czasu, więc przymierzył idealnie po ziemi między dwoma rywalami. Piłka odbiła się od słupka, a za chwilę wylądowała w siatce.

W 39 minucie piłkarze Macieja Stolarczyka znaleźli się w jeszcze większych tarapatach. Tuż pod własną bramką pechowo piłkę odbił Deja, przejął ją Łyczko i zachował się bardzo przytomnie, bo wcale się nie „podpalił”, tylko podał do Juniora, który z zimną krwią z bliska strzelił na 0:2. Nie dość, że zielono-czarni stracili drugą bramkę, to dodatkowo zawodnika. Z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Branislav Spacil. Błyskawicznie mógł odpowiedzieć Egzon Kryeziu jednak z narożnika szesnastki pomylił się o centymetry.

Druga połowa rozpoczęła się od groźnej akcji Juniora. Brazylijczyk zakończył samotną szarżę strzałem w słupek. Potem więcej działo się pod bramką ekipy z Rzeszowa. Za chwilę był porządny „kocioł” jednak Śpiączka i Tkacz zostali zablokowani. Zanim minęła godzina gry, powinno być 1:2. Po centrze Solo Traore z lewego skrzydła Bartosz Śpiączka trącił piłkę i trafił w słupek. Niedługo później po rzucie rożnym szansę miał Rafa Santos. Jego próbę z linii wybił Michał Synoś.

W 80 minucie Krystian Wachowiak za „symulkę” obejrzał drugą żółtą kartkę, co oznaczało czerwień. Wydawało się, że Górnik jeszcze powalczy. Stało się jednak coś zupełnie innego, bo to ekipa z Rzeszowa zdobyła dwa gole za sprawą: Sebastiena Thilla oraz Kacpera Masiaka. Efekt? Zamiast przełamania w Łęcznej skończyło się demolką.

Górnik Łęczna – Stal Rzeszów 0:4 (0:2)

Bramki: Kądziołka (30), Junior (39), Thill (89), Masiak (90).

Górnik: Pindroch – Bednarczyk, Abbott, Osipiuk, Ogaga, Orlik (86 Bojańczyk), Deja, Kryeziu (62 Santos), Tkacz (62 Doba), Spacil (41 Traoré), Śpiączka.

Stal: Kozioł – Połap (64 Warczak Krasowskij, Synoś, Kukułka, Łyczko (64 Masiak), Łysiak (38 Sławiński), Kądziołka, Thill, Wachowiak, Junior (84 Wolski).

Żółte kartki: Osipiuk, Orlik, Santos – Wachowiak, Sławiński.

Czerwona kartka: Wachowiak (Stal, 81 min, za drugą żółtą).

Sędziował: Szymon Łężny (Kluczbork).

BETCLIC I LIGA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - ŁKS Łódź 2-1
Odra Opole - GKS Tychy 0-0
Polonia Bytom - Stal Rzeszów 0-1
Puszcza Niepołomice - Wieczysta Kraków 0-1
Ruch Chorzów - Pogoń Siedlce 0-2
Stal Mielec - Górnik Łęczna 1-1
Śląsk Wrocław - Miedź Legnica 3-1
Wisła Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-2
Znicz Pruszków - Polonia Warszawa 1-4

Tabela:

1. Wisła 4 12 16-5
2. Wieczysta 4 10 8-2
3. Polonia W. 4 7 9-5
4. Pogoń G.M 4 7 9-5
5. Śląsk 4 7 8-5
6. Chrobry 4 7 7-4
7. Tychy 4 7 9-8
8. Stal Rz. 4 7 6-5
9. Odra 4 7 3-4
10. ŁKS 4 6 7-7
11. Polonia B. 4 6 4-6
12. Pogoń S. 4 4 4-4
13. Ruch 4 4 4-7
14. Stal M. 4 4 7-12
15. Puszcza 4 3 4-5
16. Górnik 4 2 4-8
17. Miedź 4 0 5-13
18. Znicz 4 0 5-14

