"Przeciwnik pokazał wysoką jakość". Opinie po meczu Górnika Łęczna z Cracovią

Autor: Zdjęcie autora bs
Górnik Łęczna zakończył swój udział w STS Pucharze Polski już na pierwszej rundzie. Przed meczem z rewelacyjnie spisującą się w PKO BP Ekstraklasie Cracovią chyba tylko najbardziej niepoprawni optymiści mogli liczyć na awans zielono-czarnych, ale mimo wszystko rozmiary środowej porażki znów zmartwiły fanów z Łęcznej. Jak środowe spotkanie podsumowali obaj szkoleniowcy?

Luka Elsner, trener Cracovii

 – Myślę, że to był dla nas dobry wieczór. Zagraliśmy dobre spotkanie, a nasi fani mogą być zadowoleni z jego przebiegu. Strzeliliśmy dużo bramek i jestem z tego powodu szczęśliwy. Z kolei Górnik zasłużył na zdobycie przynajmniej jednej bramki, bo w wielu momentach byli bardzo groźni.

Maciej Stolarczyk, trener Górnika

 – Gratuluję zespołowi Cracovii zwycięstwa i okazałego wyniku. Nie bez powodu ta drużyna jest w czołówce PKO BP Ekstraklasy i jest „na fali”. Przeciwnik wykorzystał nasze gapiostwo w niektórych momentach i pokazał jakość. Ilość goli jaką straciliśmy jest martwiąca, ale zdaję sobie sprawę, że graliśmy przeciwko bardzo jakościowej drużynie. Żałuję, że nie strzeliliśmy większej ilości bramek, bo mieliśmy ku temu okazje.

 – Grając w piłkę nożną na takim poziomie gra się nie tylko dla siebie, ale także dla kibiców i klubu. Fani wyrazili nam swoje oczekiwania i to w jaki sposób postrzegają całą sytuację. Moja opinia jest natomiast taka, że jeżeli chcemy być na takim poziomie jak choćby Cracovia, to jakość grania i koncentrację musimy zachować przez pełne 90 minut, a nie tylko na fragmenty spotkania. Miliśmy w tym spotkaniu swoje momenty, ale zabrakło nam konsekwencji. Poprzedni mecz graliśmy trzy dni temu, a w niedzielę mamy kolejny ważny mecz. Dlatego musiałem brać pod uwagę zdrowie zawodników, bo wiadomo, że wypadł Bartosz Śpiączka, Branislav Pindroch, Egzon Kryeziu czy David Ogaga. To są zawodnicy podstawowi i musiałem tak zarządzać zespołem, aby w kolejnym spotkaniu wszyscy byli zdrowi.

 – Czy taki wynik to wstyd? Ja bym tego tak nie nazwał. To jest po prostu przegrana, która nas boli i pokazuje ile czeka nas pracy. To jest dla mnie jedyna odpowiedź na to pytanie.

 – Motywacją dla nas przed meczem z Chrobrym jest nasze miejsce w tabeli. Nie czujemy się z tym dobrze. Pomimo tego, że w wielu meczach powinniśmy osiągać zupełnie inne rezultaty to piłka nożna jest bezlitosna i uczy pokory. Myślę, że motywacji do tego by wygrać w Głogowie jest w nas dużo. Jedynym zmartwieniem jest stan zdrowotny moich piłkarzy. Co do Śpiączki – wstępna diagnoza była taka, że nie jest to aż tak poważny uraz na jaki mógł wyglądać. Prawdopodobnie Bartek będzie pauzować kilka tygodni, ale jeszcze czekamy na ostateczną diagnozę.

 – Rola trenera jest o tyle specyficzna, że przy braku zwycięstw pojawiają się różne spekulacje. Nie mam na nie wpływu i się tym nie zajmuję. Skupiam się na przygotowaniu zespołu do kolejnego meczu.

BETCLIC I LIGA
10. KOLEJKA

Wyniki:

Górnik Łęczna - Wisła Kraków 1-2
ŁKS Łódź - Wieczysta Kraków 0-0
Odra Opole - Stal Rzeszów 2-1
Pogoń Siedlce - Śląsk Wrocław 2-3
Polonia Bytom - Miedź Legnica 4-0
Polonia Warszawa - Puszcza Niepołomice 1-2
Stal Mielec - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1-2
Znicz Pruszków - GKS Tychy 4-0
Ruch Chorzów - Chrobry Głogów 2-1

Tabela:

1. Wisła 9 22 32-10
2. Śląsk 10 20 18-15
3. Polonia B. 10 19 18-12
4. Wieczysta 9 18 20-9
5. Ruch 10 16 15-12
6. Pogoń G.M 10 15 20-16
7. Stal Rz. 10 14 15-15
8. Chrobry 10 13 14-12
9. Polonia W. 10 13 16-17
10. Odra 10 13 10-13
11. Pogoń S. 10 12 11-10
12. ŁKS 10 12 14-14
13. Tychy 10 11 15-20
14. Miedź 10 11 14-22
15. Stal M. 10 11 13-21
16. Puszcza 10 9 9-12
17. Górnik 10 6 13-22
18. Znicz 10 6 12-27

