Startuje Fortuna I Liga. Górnik Łęczna gra z Sandecją Nowy Sącz

Podopieczni trenera Marcina Prasoła poprzedni mecz o punkty w Fortuna I Lidze rozegrali 13 listopada 2022 roku kiedy na własnym stadionie zremisowali z Puszczą 2:2. Od tamtego spotkania ubiegło bardzo wiele czasu, ale w Łęcznej tym razem postawiono na spokojne przygotowania i brak rewolucji kadrowej.

W trakcie przygotowań łęcznianie rozegrali kilka gier kontrolnych. Najpierw, w Stalowej Woli, przegrali 1:2 ze Stalą Rzeszów, a następnie podczas obozu w Opalenicy pokonali trzecioligową Polonię Środa Wielkopolska 7:1 i ulegli 0:2 Chojniczance Chojnice. Natomiast na zakończenie przygotowań część zawodników zmierzyła się na Arenie Lublin z Motorem Lublin. Był to dla łęcznian pierwszy mecz kontrolny, jaki rozegrano na naturalnej nawierzchni. Zielono-czarni wygrali generalny sprawdzian 3:0, a w ostatnim meczu kontrolnym klubowa młodzież wsparta kilkoma bardziej doświadczonymi zawodnikami zremisowała 2:2 z Legionovią Legionowo.

– Myślę, że z tego co zaplanowaliśmy udało się zrealizować niemal wszystko. Jedynie przez pogodę wypadł nam sparing z Wisłą Puławy. Pracę, którą wykonaliśmy uważam na plus. Myślę, że jako zespół wykonaliśmy krok do przodu i ważne jest dla nas to, żebyśmy stale się rozwijali i poprawiali naszą grę – mówi Marcin Prasoł, trener Górnika.

A czy szkoleniowiec jest zadowolony z obecnej sytuacji kadrowej? – Jestem zadowolony z tego, że nikt nas zimą nie opuścił i złapaliśmy stabilizację. Dołączył do nas za to Miłosz Kozak. Czasami lepiej jest zrobić jeden transfer, ale zawodnika, którego chcemy i tak jest w tym przypadku. Jeśli będą możliwości będziemy robić kolejne. Na razie skupiamy się jednak na zawodnikach, którzy są w klubie i chcemy pomagać im się rozwijać.

W piątek kibice będą mogli po raz pierwszy zobaczyć jak ich ulubieńcom pójdzie w walce o punkty. Górnik zagra na wyjeździe z Sandecją, która obecnie znajduje się na ostatnim miejscu w lidze z dorobkiem 15 punktów. Spotkanie odbędzie się jednak w Niepołomicach. – Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do ligi zwłaszcza patrząc na ostatni wygrany sparing 3:0. Chcemy zacząć rozgrywki z przytupem i wygrać pierwsze spotkanie – mówi Jakub Pierzak, pomocnik Górnika.

– Chcemy zmazać plamę z Niepołomic. Z Puszczą przegraliśmy tam 0:1. Z Sandecją liczymy na trzy punkty i dobrą grę z naszej strony bo coraz lepiej rozumiemy się z kolegami na boisku – przekonuje pomocnik klubu z Łęcznej. – Myślę, że to będzie dobry mecz, a obie drużyny będą walczyć o zwycięstwo. Nas na pewno nie zadowoli remis i będziemy chcieli sięgnąć po pełną pulę – uzupełnia trener Prasoł i zdradza jakie cele będą przyświecać jego drużynie. – Odnośnie celu już wiele razy o tym mówiłem i jest on dla nas prosty. Jesteśmy w procesie budowy i mamy za sobą pierwszy okres przygotowawczy w stabilnym gronie. Chcemy poprawiać nasz styl gry, łapać automatyzmy i pokazywać, że jesteśmy zespołem na boisku.

A czy Górnik będzie tracić mniej bramek w końcówkach spotkań? – Myślę, że tracone jesienią bramki były nie tylko powodem braku należytej koncentracji. Jednak nad tym aspektem także sporo pracowaliśmy i poświęcaliśmy wiele uwagi.

Pierwszy gwizdek na stadionie w Niepołomicach w o godzinie 18. Mecz będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go. Link do płatnej transmisji będzie także dostępny w dniu meczu na stronie klubowej.