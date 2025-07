Trener Górnika Łęczna Maciej Stolarczyk i Branislav Pindroch podsumowali sparing z Legią

– Graliśmy 3x45 minut aby zobaczyć jak w takich bojowych warunkach, czyli dłuższym wymiarze czasowym, sprawują się piłkarze. Nie ma co ukrywać, popełniliśmy dużo błędów, które odzwierciedliły wynik końcowy. Bramki, które straciliśmy to dla nas słabsze momenty. Mieliśmy jednak też swoje okazje. Szczególnie szkoda szans z początku meczu, bo mogliśmy zamienić je na bramki – powiedział po spotkaniu z Legią Maciej Stolarczyk, trener Górnika cytowany przez klubowy portal. – Sumarycznie, czeka nas nadal sporo pracy, bo tego rodzaju potyczki pokazują nam nasze słabe punkty. Nie ma co ukrywać, że na tle takiego rywala jakim jest Legia, Jagiellonia czy Hapoel, to jednak są momenty kiedy te zespoły pokazują różnicę na naszych słabościach i nad tym musimy popracować – dodał szkoleniowiec łęcznian.

– Myślę, że sparing z Legią zawsze jest wymagający, bo to trudny przeciwnik. Graliśmy 3x45 minut, więc fizycznie było to dla nas bardzo ciężkie. Myślę, że w niektórych momentach nasza gra wyglądała nieźle. Legia jest tydzień do przodu bo już zaraz zaczynają granie w lidze, My mamy swoje problemy – przyznał Branislav Pindroch, który ostatnio nie mógł stawać między słupkami ze względu na uraz. – Wszystko jest już w porządku. Miałem naciągnięty mięsień, więc musiałem mieć tydzień przerwy, ale już w czwartek wróciłem do treningów. Pracujemy ciężko. Dwa przed meczem z Legią graliśmy z Jagiellonią, więc ciągle jesteśmy w podróży i treningu. Jednak taka jest specyfika tego okresu i nie możemy narzekać. W następnym tygodniu też będziemy ciężko trenować, Więcej czasu poświęcimy taktyce i będziemy inaczej wyglądać niż po tym ostatnim sparingu – zapewnił doświadczony bramkarz Górnika.

Z Puszczą w niedzielę, w Mielcu w sobotę

W pierwszej kolejce łęcznianie 19 lipca o godzinie 17.30 podejmą na swoim stadionie beniaminka Betclic I Ligi Polonię Bytom. Natomiast w drugiej kolejce zielono-czarnych czeka wyjazdowy mecz z Ruchem Chorzów (27 lipca o 14.30). Terminarz nie jest dla Górnika łatwy, bo po spotkaniach z ekipami ze Śląska przyjdzie czas na starcia ze spadkowiczami. W trzeciej kolejce do Łęcznej przyjedzie Puszcza Niepołomice, a mecz odbędzie się w trzeciego sierpnia (niedzielę) o 19.30. Z kolei w czwartej serii gier Górnik pojedzie do Stali Mielec, a mecz zaplanowano na dziewiątego sierpnia (sobota) o 17.30.