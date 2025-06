Trener Górnika Łęczna ocenił sparing z Piastem Gliwice i uchylił rąbka tajemnicy na temat okresu przygotowawczego

Mecz w Gliwicach był dla Górnika pierwszym letnim sprawdzianem i zakończył się minimalną porażką 0:1. – Zwracaliśmy w tym spotkaniu szczególną uwagę na organizację naszej gry defensywnej oraz kreowanie sytuacji w ataku. Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, to rywale nie stworzyli sobie zbyt wielu okazji. Natomiast my również nie odpowiedzieliśmy dużą liczbą szans. W końcówce Adam Deja miał niezłą okazję, ale ogólnie nie mieliśmy zbyt wielu sytuacji. Składam to na karb tego, że na treningach nie do końca zajmowaliśmy się tematem atakowania i robienia przewag, co było zresztą zauważalne w tym starciu – powiedział Maciej Stolarczyk, trener Górnika cytowany przez klubowe media.

Następnie szkoleniowiec odniósł się do sprawy testowanych zawodników. – W spotkaniu z Piastem testowaliśmy wielu zawodników i mieliśmy „mieszankę” w obu jedenastkach, ponieważ każda z nich zagrała po 45 minut. To była możliwość do sprawdzenia piłkarzy, którzy zostali do nas zaproszeni. O ich przyszłości porozmawiam jeszcze z dyrektorem sportowym. Skonsultujemy z Leandro nasze spostrzeżenia dotyczące tych graczy. Ponadto przeprowadzimy analizę tego co się wydarzyło na boisku, aby dać informację zwrotną zawodnikom i określić, czy są to piłkarze na teraz czy jednak z perspektywą rozwoju w innych miejscach – dodał nieco enigmatycznie szkoleniowiec zielono-czarnych.

A jakie są plany na dalszą część okresy przygotowawczego i z kim łęcznianie rozegrają jeszcze mecze kontrolne? – W najbliższym tygodniu będziemy trenowali na własnych obiektach. Nie mamy w planie zgrupowania ze względu na nasze możliwości. Jeśli nic się nie zmieni, to tydzień zakończymy niedzielnym sparingiem z Hapoelem Beer Szewa. Z kolei w następną środę zagramy na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Później mamy sobotni mecz i dwa pełne mikrocykle przed ligą, podczas których również rozegramy mecze kontrolne. Czekamy na dokładny terminarz pierwszej kolejki i to, którego dnia zainaugurujemy ligową rywalizację, ponieważ to wpłynie na kształt ostatniego mikrocyklu – zakończył Stolarczyk.

Wiadomo, że w pierwszej kolejce Górnik zagra u siebie z Polonią Bytom, ale dokładna data tego spotkania nie została jeszcze wyznaczona (ma się ono odbyć w dniach od 18 do 21 lipca).