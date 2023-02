Motor zaczyna dzisiaj rundę wiosenną od meczu z Górnikiem Polkowice

Jak wygląda kurs bibliotekarski online, ile trwa i kosztuje?

Praca w bibliotece to pewne i stabilne zatrudnienie na państwowej posadzie. Do tego jest to stosunkowo mało stresująca praca, jednak z pewnością trzeba lubić ciszę, spokój i otoczenie mnóstwa książek. Co trzeba zrobić, żeby móc pracować w bibliotece i jakie wykształcenie jest potrzebne?