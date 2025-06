Wisła Puławy przegrywa z Resovią i żegna się z Betclic II Ligą

W kończącym sezon spotkaniu z Resovią drużynę z Puław, podobnie jak przed tygodniem w Bielsko-Białej poprowadził Radosław Adamczyk, który do tej pory odpowiadał za wyniki rezerw.

Spotkanie mogło zacząć się dobrze dla miejscowych, ale po strzale Kacpra Szymanka piłka przeleciała obok bramki ekipy z Podkarpacia. Później swoich okazji szukali Franciszek Łuczuk i ponownie Szymanek, ale za każdym razem zabrakło precyzji w wykończeniu.

W drugiej połowie grający ostatni mecz na poziomie centralnym puławianie nadal szukali okazji do zdobycia gola, ale bez efektyu. Z czasem przewagę zaczęła osiągać Resovia, ale dzięki dobrej postawie między słupkami Kamila Bielikowa wynik się nie zmieniał. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów goście dopięli swego. W 90 minucie do siatki miejscowych trafił Gracjan Jaroch pokonując Kacpra Murata, 18-latka, który na murawie pojawił się dosłownie chwilę wcześniej. Tym samym trzy punkty pojechały do Rzeszowa, a Wisła w ostatnim meczu na poziomie Betclic II Ligi zanotowała porażkę.

Puławianie w 34. meczach zdobyli 37 punktów notując 12 zwycięstw, trzy remisy i 19 porażek.

Wisła Puławy – Resovia 0:1 (0:0)

Bramka: Jaroch (90).

Wisła: Bielikow (89 Murat) – Kargulowicz (74 Cholewa), Lewandowski, Kabaj, Śledzicki (74 Cholewa), Gałązka – Koziej, Dziedzic (81 Żelazko), Łuczuk, Szymanek – Juszczyk (81 Babor).

Resovia: Tetyk – Rębisz, Buchał, Kowalski-Haberek, Grasza, Pawłas (46 Adamski) – Bałdyga (46 Banach), Bąk (38 Pieniążek; 57 Hebel), Kanach, Letniowski (69 Mikrut) – Jaroch.

żółta kartka: Grasza.

sędziował: Piotr Pazdecki (Koszalin).