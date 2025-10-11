Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

W sobotę i niedzielę hala targów Lublin to istna roślinna dżungla. A to za sprawą Festiwalu Roślin, który podczas każdej edycji gromadzi tłumy.

Rośliny dostępne na Festiwalu pochodzą bezpośrednio ze szklarni, dzięki czemu zachowują świeżość i dobrą kondycję.

Już od samego rana mieszkańcy Lublina przyszli na ul. Dworcową by wybierać rośliny, które znają nowe domy u nich. A jest w czym wybierać - kaktusy, rośliny ozdobne, kwiaty, rośliny kolekcjonerskie, które potrafią osiągnąć zawrotne sumy. Tysiące gatunków w jednym miejscu. Oprócz roślin można zakupić także akcesoria - piękne osłonki, doniczki, podłoża, nawozy oraz urocze konewki. Każdy fan roślin znajdzie coś dla siebie.

- Podczas każdej edycji staram się upolować jakąś perełkę. Zapisałam się na wydarzenie na facebooku i organizatorzy poinformowali tam, że będzie można kupić czarną alocasie - mówi Marta, która z utęsknieniem czekała na festiwal roślin. - Takiej jeszcze w swojej domowej dżungli nie mam, a z pewnością będzie się pięknie prezentować na komodzie.

Festiwal Roślin w sobotę potrwa do godziny 20. W niedzielę natomiast organizatorzy zapraszają od 10 do 18. Wstęp na targi jest bezpłatny, a ceny roślin zaczynają się już od 5 złotych. Podczas wydarzenia istnieje możliwość płatności gotówką, kartą oraz Blikiem.