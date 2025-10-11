Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Ziemniaczane smaki jesieni

To nowy konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w gminie Konopnica. Tarta ziemniaczana z rydzami godna jest najlepszej restauracji, tradycyjne ziemniaczki faszerowane borowikami wymiatały, a kiszka ziemniaczana nie ustępowała słynnej podlaskiej. Mamy dla was przepisy na zwycięskie dania.

Konkurs „Ziemniaczane smaki jesieni” odbył się 27 września 2025 podczas Jarmarku Jesiennego na targi Zielony Rynek w Konopnicy. To już kolejny po cyklicznym Turnieju Nalewek, Karpiu po strażacku, Gęsinie na św. Marcina konkurs kulinarny w gminie Konopnica. Na pomysł „Ziemniaczanych smaków jesieni” wpadł Mirosław Żydek, wójt gminy. – Rozpatrywaliśmy klika jesiennych tematów, na pierwszy ogień poszedł ziemniak. Okazało się, że naszym KGW udało się stworzyć ciekawe i smakowite dania – mówi wójt. Zatem na pierwszy ogień dajemy zwycięskie przepisy, po których dołożymy nasze ziemniaczane podpowiedzi.

I miejsce. Ewa Korczyńska, KGW Szerokie Horyzonty

Tarta ziemniaczana z rydzami i sosem śmietanowym z ziołami

Składniki: około 1 kg ugotowanych ziemniaków, 300 g rydzów (lub innych grzybów leśnych), duża cebula (pokrojona w piórka), kilka ząbków czosnku, masło / oliwa, 2 jajka, 200 ml śmietanki 30 %, 100 g sera (Bursztyn lub parmezan), gałązki tymianku, sól, pieprz, szczypiorek, jogurt grecki lub śmietana.

Wykonanie: ziemniaki należy umyć i ugotować w mundurkach w osolonej wodzie do miękkości (ok. 20 – 25 minut w zależności od wielkości).

Formę do tarty wysmarować masłem lub oliwą. Ciepłe ugotowane ziemniaki obrać i przełożyć do formy, delikatnie rozgnieść widelcem. Na ugotowane ziemniaki położyć papier do pieczenia i naczyniem z płaskim dnem rozgnieść ziemniaki, tworząc dookoła rant na wysokość formy. Ziemniaki delikatnie skropić oliwą i zapiekać w piekarniku około 15 minut w 180 stopni Celsjusza. Na patelni rozgrzać oliwę lub masło, zeszklić cebulę, wgnieść czosnek, doprawić solą. Dodać pokrojone rydze (lub inne grzyby leśne), doprawić pieprzem i poddusić. Ser bursztyn lub parmezan zetrzeć na drobne wiórki. W misce roztrzepać jaja ze śmietanką, dodać straty ser. Do formy z zapieczonymi ziemniakami wyłożyć grzybowy farsz, zalać sosem śmietanowym. Wstawić tartę do rozgrzanego do 180 o piekarnika i piec około 30 minut, aż masa się zetnie i lekko zrumieni. Podawać na ciepło z kleksem śmietany lub jogurtu greckiego. Posypać szczypiorkiem i udekorować gałązką tymianku. A teraz nasz propozycje. Zaczynamy od babki ziemniaczanej, która dobrze uzupełni konkursowe przepisy.

II miejsce. Magdalena Hetman, KGW Radawczyk Drugi

Tradycyjne ziemniaczki faszerowane borowikami, boczkiem i wędzonym serem na orzeźwiającym sosie jogurtowo-koperkowym

Składniki: 2 ziemniaki, na farsz: masło, cebula, świeże borowiki, boczek wędzony, twaróg wędzony, sól, pieprz. Na sos jogurtowo – koperkowy: jogurt grecki, szczypior, koper, sól, pieprz, świeża mięta, sok z cytryny.

Wykonanie: 2 ziemniaki umyć i ugotować w osolonej wodzie. Wystudzić. Wydrążyć środek. 

Na patelni usmażyć na maśle cebulę. Następnie dodać świeże pokrojone w kostkę borowiki oraz wędzony boczek. Doprawić solą i pieprzem. Przestudzony farsz wymieszać z wędzonym twarogiem i nafaszerować ziemniaki. Piec w temperaturze 170 stopni Celsjusza przez 20 minut. Jogurt grecki wymieszać z pokrojonym szczypiorem oraz koprem. Doprawić solą, pieprzem, świeżą miętą oraz sokiem z cytryny. Podawać na ciepło lub zimno na orzeźwiającym sosie jogurtowo-koperkowym.

III miejsce. Urszula Paluch, KGW Kozubszczyzna

Kiszka ziemniaczana z boczkiem i majerankiem

Składniki: 2 kilogramy mączystych ziemniaków, 0,5 kilograma boczku wędzonego, 0,2 kg kiełbasy, duża cebula, 2 łyżki kaszy manny, jelita wieprzowe, majeranek, sól, pieprz do smaku.

Wykonanie: ziemniaki zetrzeć na drobniutkiej tarce, nie odsączać. Boczek, cebulę i kiełbasę drobniutko pokroić i smażyć na złoto. Wszystko połączyć, dodać dużo majeranku, sól i pieprz do smaku i ewentualnie kaszę, jak masa jest za rzadka. Nadziewać kiszkę bardzo luźno i piec w temperaturze 180/200 stopni przez 10/15 minut, następnie zmniejszyć temperaturę do 150 stopni i piec jeszcze 35/40 minut na złoty kolor. A teraz nasze propozycje. Zaczynamy od babki ziemniaczanej, która dobrze uzupełni konkursowe przepisy.

Babka ziemniaczana z pieczarkami i wędzoną papryką

Składniki: 1 kg ziemniaków, 30 dag pieczarek, 30 dag cebuli, 20 dag boczku, 3 jaja, 3 łyżki mąki, 4 łyżki oleju, bułka tarta, sól, pieprz, wędzona papryka.

Wykonanie: Obrać ziemniaki. Połowę zmiksować, połowę zetrzeć na drobne wiórki, włożyć do dużej miski i wymieszać. Posiekaną cebulę, boczek i drobno pokrojone pieczarki udusić na oleju. Do ziemniaków wbić jaja, wsypać 3 czubate łyżki mąki i wymieszać. Na koniec dodać uduszone pieczarki, sól, pieprz. Na koniec doprawić wędzoną papryką. Dużą formę wysmarować tłuszczem, obficie obsypać tartą bułką i wypełnić masą ziemniaczaną. Piec 2 godziny w temp. około 150°C.

Chłopskie placki ziemniaczane z cebulą 

Składniki: 1 kg ziemniaków, 4 jaja, 2 cebule, 20 dag mąki, sól, pieprz, 1 kubeczek dobrej śmietany, olej.

Wykonanie: ziemniaki obrać, wypłukać, zetrzeć na tarce z 1 cebulą. Dodać jaja, mąkę, sól i pieprz. Wymieszać. Nakładać porcje na rozgrzany olej. Smażyć na złoto z obu stron. Osobno usmażyć plastry cebuli. Ułożyć na półmisku, polać śmietaną, obłożyć krążkami cebuli.

Gołąbki tarciuchy

Składniki: główka kapusty, 2 kg ziemniaków, 1 cebula, 2 łyżki masła lub smalcu, 1 jajko, 200 g kaszy jęczmiennej drobnej, 200 g kaszy manny, 1 łyżka soli, 1 łyżeczka pieprzu.

Wykonanie: sparzyć główkę kapusty, ziemniaki zetrzeć na tarce, wcześniej zaparzyć kaszę. Do starych ziemniaków dodać jajko, cebulę, sól, pieprz i zaparzoną kaszę. Wyrobić ciasto. Przygotowane ciasto zawijamy w liście kapusty i układamy w garnku. Zalewamy wrzącą wodą. Gotujemy 1,5 godz. na wolnym ogniu. Gołąbki podawać z tłuszczem lub sosem grzybowym.

Kotlety ziemniaczane z sosem z grzybów leśnych

Składniki: 1 kg kartofli, 4 jaja, 2 łyżki masła, 2 łyżeczki cukru, sól, pieprz, bułka tarta. Na sos: kilka świeżych grzybów, 2 łyżki masła, 1 łyżka mąki, szklanka bulionu, sól, pieprz.

Wykonanie: kartofle obrać, ugotować, odcedzić, ubić na miękką masę. Wbić 4 jaja, dodać dwie łyżeczki cukru, 2 łyżki masła, sól i pieprz. Mocno wymieszać, robić kotlety, panierować w jajku, tartej bułce i smażyć na złoty kolor. Grzyby udusić na maśle, wsypać mąkę, zasmażyć, wlać szklankę bulionu i doprawić solą z białym pieprzem. Kotlety polać sosem na półmisku, podawać z sałatą ze śmietaną.

Lemieszka zwana psiochą

Składniki: kilogram ziemniaków, 10 dag mąki, sól, pieprz, 15 dag słoniny, 1 cebula.

Wykonanie: ziemniaki obrać, ugotować, odlać wodę do drugiego naczynia. Wlać do ziemniaków 2 szklanki. Powoli sypać mąkę ubijając ziemniaki, wstawić na mały ogień, prażyć kilka minut. Na patelni stopić słoninę, podsmażyć z cebulą, doprawić solą z pieprzem. Wyłożyć lemieszkę na półmisek, na środku zrobić chochlą dołek, wlać omastę. Nabierać łyżką lemieszką, maczać w omaście.

Zupa ziemniaczana zasmażana

Składniki: 3,70 l wywaru z kości, 2,25 kg ziemniaków, 10 dag słoniny, 10 dag cebuli, 7 dag mąki, 5 g grzybów suszonych, 1 g ziela angielskiego, 0,15 g liści laurowych, 0,2 g pieprzu, 3 dag zielonej pietruszki, 10 dag owoców papryki, 3 dag soli.

Wykonanie: ziemniaki pokrajać w grubą kostkę, włożyć do wrzącego wywaru, dodać podgotowane, pokrajane grzyby i przyprawy, gotować razem pod przykryciem 15 minut od zagotowania. Słoninę pokrajaną w drobną kostkę stopić, usmażyć drobno posiekaną cebulę. Dodać mąki i usmażyć złotą zasmażkę. Po przestudzeniu mieszając wlać ją do wrzącej zupy i zagotować. Dodać grzybowy wywar, przyprawić zupę solą i ewentualnie pieprzem do smaku. Przy porcjowaniu dodawać pokrajaną, zieloną pietruszkę i paprykę. Podawać z chlebem. Smacznego.

Komunikaty