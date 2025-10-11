Audi wpadło do rowu w Karczmiskach. 19-latka miała dużo szczęścia

Jak ustalili policjanci, 19-letnia mieszkanka gminy Karczmiska, kierująca samochodem marki audi, nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych. Na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, po czym auto wypadło z jezdni i zatrzymało się w przydrożnym rowie, w gęstwinie krzewów.

Na szczęście młoda kierująca nie odniosła poważnych obrażeń i nie wymagała hospitalizacji. Badanie wykazało, że była trzeźwa.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Jesienna aura – opady deszczu, mokra nawierzchnia, zalegające liście i poranne mgły – mogą znacząco wpływać na przyczepność i widoczność.

– Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich – przypomina komisarz Sabina Piłat-Kozieł z Komendy Powiatowej Policji.