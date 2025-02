Avia Świdnik na remis z ligowym rywalem

Bawili się całą noc. Studniówka VIII LO im. Zofii Nałkowskiej

Najpierw odliczali dni do tego wieczoru, bo wszyscy chcieli, by studniówka wypadła perfekcyjnie. I poszło zgodnie z planem. Ostatniej nocy maturzyści VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie świetnie się bawili. A teraz już czas, by zacząć odliczać dni do matury.