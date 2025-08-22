Avia Świdnik przedłużyła passę zwycięstw do czterech

Do przerwy miejscowi zdobyli dwa gole. W 24 minucie Rafał Kursa rzucił długą piłkę do Andrija Remeniuka, ten pociągnął akcję w okolice pola karnego i odegrał na prawo do Dave’a Assuncao. Anglik miał przed sobą trzech rywali, ale prostym zwodem ich oszukał markując strzał lewą nogą. Szybko przełożył ją sobie na prawą, a na koniec zaskoczył bramkarza rywali uderzeniem po krótkim rogu.

W 41 minucie żółto-niebiescy podwyższyli prowadzenie. Wojciech Kalinowski miał trochę miejsca na prawej flance. Mógł zagrywać do obiegającego go Assuncao jednak poczekał na innych kolegów. W dobrym momencie zagrał przed szesnastkę do Remeniuka, a Ukrainiec przyjęciem ustawił sobie futbolówkę, a za chwilę przymierzył do siatki tuż przy słupku.

Po przerwie goście jeszcze powalczyli. Trzeba przyznać, że szybko po wznowieniu gry powinno być 2:1. Po centrze Bartosza Tetycha i dobrym zgraniu głową świetną szansę na kontaktowe trafienie zmarnował Karol Stanek, który z bliska strzelił nad poprzeczką. Swoją szansę piłkarze ekipy beniaminka zmarnowali.

Niewiele zabrakło, aby słono za to zapłacili. Trenerzy najczęściej powtarzają, żeby nie podnosić piłki, tylko grać po ziemi, ale w 57 minucie Avia wymieniała podania górą. W ostatniej fazie akcji najpierw Remeniuk przerzucił piłkę nad rywalem do Arkadiusza Maja, a ten za chwilę zrobił to samo odgrywając do kolegi. Ukrainiec dobrze zabrał się z futbolówką jednak przegrał pojedynek z bramkarzem rywali.

Piłkarze trenera Wojciecha Szaconia rozwiali nadzieje przyjezdnych na powrót do gry w 70 minucie. Kalinowski wywalczył karnego po indywidualnej akcji, a mecz zamknął Paweł Uliczny.

W końcówce świdniczanie mieli jeszcze sporo sytuacji. Wykorzystali jedną z nich. W 87 minucie atak miejscowych napędził po raz kolejny Remeniuk. Tym razem pognał pod bramkę, odegrał do Dominika Pisarka, a ten wyłożył futbolówkę do Michała Zubera, który dopełnił jedynie formalności.

Dzięki temu żółto-niebiescy po czterech kolejkach mają na koncie komplet 12 punktów i bilans bramkowy 9-1.

Avia Świdnik – Sparta Kazimierza Wielka 4:0 (2:0)

Bramki: Assuncao (24), Remeniuk (41), Uliczny (70), Zuber (87).

Avia: Białka – Zbozień, Kursa (85 Jarzynka), Orzechowski, Kalinowski (73 Zuber), Uliczny, Kamiński (73 Popiołek), Pigiel, Assuncao (81 Marek), Remeniuk, Maj (73 Pisarek).