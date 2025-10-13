Kradzież ciągnika zakończona fiaskiem

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek (9/10 października) w gminie Opole Lubelskie. Właściciel posesji został zaalarmowany przez szczekające psy. Postanowił wyjść na zewnątrz i sprawdzić, co było tego powodem.

– Wówczas zauważył dwóch młodych mężczyzn, którzy próbowali przepchnąć stojący w jego malinach ciągnik sadowniczy. Na jego widok i próbę ich ujęcia rzucili się do ucieczki, gubiąc po drodze klapki – relacjonuje komisarz Sabina Piłat-Kozieł z opolskiej policji.

Jednego ze sprawców udało się zatrzymać właścicielowi ciągnika, drugiego – policjantom.

Okazało się, że sprawcami są mieszkańcy sąsiedniej wsi – obywatele Ukrainy w wieku 19 i 22 lat. W chwili zatrzymania byli pod wpływem alkoholu; badanie wykazało ponad 1,5 promila.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że obaj mężczyźni tej nocy wybrali się w podróż po wsi ciągnikiem marki Fendt. Za kierownicą siedział 19-latek. Kiedy przejeżdżali obok jednej z posesji, zauważyli stojący na nieogrodzonym terenie ciągnik tej samej marki i postanowili go ukraść – dodaje komisarz Piłat-Kozieł.

Po pobycie w policyjnym areszcie i wytrzeźwieniu mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży ciągnika o wartości 40 tys. zł. Dodatkowo 19-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz grożenie właścicielowi ciągnika.

Za popełnione czyny grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.