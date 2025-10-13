Zielona i spokojna przestrzeń w centrum osiedla. Ruszają prace budowalne

– W najbliższym czasie, po dopięciu ostatnich formalności, przekażemy wykonawcy plac budowy. Wiosną, gdy infrastruktura będzie gotowa, rozpoczniemy nowe nasadzenia. Skwer przy ul. Radzyńskiej stanie się miejscem wypoczynku i ważnym elementem krajobrazu Czechowa Południowego. Każdy, kto wczesnym latem odwiedzi to miejsce, będzie mógł korzystać z zieleni i spokojnej przestrzeni w sercu osiedla – mówi Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zgodnie z umową wykonawca – firma LS COMPLEX z Lublina – ma cztery miesiące na realizację prac, czyli do lutego 2026 roku. W tym czasie na skwerze zniknie stara nawierzchnia asfaltowa, a w jej miejscu pojawią się nowe alejki z kostki.

Zamontowane zostaną także ławki z oparciem, ławki łukowe, kosze na śmieci oraz słupki wygradzające. Wartość całego zadania to 290 tys. zł brutto.

Zielona metamorfoza w 2026 roku

Wiosną przyszłego roku inwestycję przejmie Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej, który zajmie się nasadzeniami. W planach jest 48 nowych drzew – w tym brzozy, lipy, platany, dęby i sosny – oraz prawie 6 tysięcy krzewów, bylin i traw ozdobnych.

Nowa roślinność ma nie tylko upiększyć teren, ale też zapewnić cień i lepszy mikroklimat w okolicy. Skwer ma być miejscem, gdzie będzie można usiąść z książką, spotkać się ze znajomymi lub po prostu odpocząć od zgiełku miasta.

Radzyńska to nie wszystko

Miasto nie zwalnia tempa również w innych częściach Lublina. Równolegle podpisano umowę na budowę parku motorycznego przy ul. Sulisławickiej. Będzie to przestrzeń do aktywnej rekreacji – z przeszkodami do wspinaczki, równoważniami, torami przeszkód i trasami sprawnościowymi.

Realizacją zajmie się firma 1Move z Gdańska, a koszt inwestycji wynosi około 420 tys. zł. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.