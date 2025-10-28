Lublin przed 1 listopada: mniej plastiku, więcej pamięci. Miasto apeluje o ekologiczne dekoracje grobów

– Wspólnie z Lubelskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej dbamy o infrastrukturę naszych cmentarzy, tak aby odwiedziny – zarówno we Wszystkich Świętych, jak i każdego innego dnia – odbywały się w dobrych warunkach. W tym roku szczególnie apelujemy o podejście ekologiczne przy sprzątaniu i dekorowaniu grobów. Wybierajmy naturalne, biodegradowalne wiązanki i ograniczajmy plastik – mówi Janusz Semeniuk, zastępca dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Lublin.

Zniczodzielnia i ekologiczne rozwiązania

Od tego roku na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka działa pierwsza w mieście zniczodzielnia – dwa stalowe regały ustawione przy wejściu głównym i sektorze 8. Każdy może tam zostawić znicze nadające się do ponownego użycia albo skorzystać z tych, które zostawili inni.

To rozwiązanie nie tylko wygodne i ekonomiczne, ale też przyjazne dla środowiska. W 2024 roku z lubelskich cmentarzy wywieziono 639 ton odpadów, z czego aż 469 ton stanowiły odpady niesegregowane, głównie zużyte znicze.

Nowe segmenty kolumbarium

Na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka miasto oddało do użytku dwa nowe segmenty kolumbarium (B i C) z 864 niszami urnowymi. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie – obecnie pochówki urnowe stanowią już ponad 45 proc. wszystkich pochówków na tej nekropolii (na cmentarzu przy ul. Białej – aż 90 proc.).

Opieka nad grobami wojennymi i pomnikami pamięci

Miasto kontynuowało również prace na kwaterach wojennych i miejscach pamięci narodowej.

Na mogile Obrońców Lublina z 1939 roku przy ul. Zana odnowiono pomnik, a na cmentarzu przy ul. Białej odświeżono i oczyszczono krzyże oraz obrzeża grobów wojennych.

Prace objęły też pomnik ułanów polskich z 1809 roku przy ul. Obywatelskiej – po renowacji odzyskał reprezentacyjny wygląd, a w tym roku teren wzbogaciła nowa zieleń.

Na placu Litewskim wyremontowano granitową okładzinę cokołu pomnika Józefa Piłsudskiego, a pomnik Józefa Czechowicza został oczyszczony metodą laserową, która skutecznie usuwa zabrudzenia, nie naruszając struktury kamienia.

Grobonet – wyszukiwarka grobów

Lublinianie mogą korzystać z internetowej wyszukiwarki Grobonet dostępnej na stronie internetowej. Narzędzie działa już od 14 lat i obejmuje bazę blisko 74 tysięcy pochowanych na dwóch miejskich cmentarzach: przy ul. Droga Męczenników Majdanka i przy ul. Białej.

Po wpisaniu nazwiska system pokazuje zdjęcie nagrobka, sektor, rząd, numer kwatery oraz osoby spoczywające w tym samym grobie. Można też zapalić wirtualny znicz z dedykacją. Na cmentarzu umieszczono również kody QR, które prowadzą bezpośrednio do wyszukiwarki.

Cmentarze w liczbach

W Lublinie znajduje się ok. 92 ha terenów cmentarnych – w tym dwa komunalne (42 ha łącznie) oraz wyznaniowe m.in. przy ul. Lipowej, Unickiej, Kalinowszczyźnie i Zemborzyckiej.

Od początku istnienia cmentarza na Majdanku pochowano tam 69 847 osób, a przy ul. Białej – 4503 osoby.

W tym roku (do 27 października) na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka odbyło się 1395 pochówków, a na ul. Białej – 53