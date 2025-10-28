3 kg marihuany znalezione w domu pod Lublinem

Policjanci z komisariatu w Niemcach zatrzymali 29-letniego mężczyznę, który miał przy sobie blisko 3 kilogramy marihuany. Narkotyki znaleziono podczas przeszukania jego posesji w powiecie lubelskim.
Zatrzymanie było efektem działań operacyjnych funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Niemcach. Mundurowi ustalili, że w jednym z domów na terenie powiatu mogą być przechowywane środki odurzające, które następnie trafiają do nielegalnego obrotu.
Podczas przeszukania policjanci odnaleźli ok. 3 kilogramy suszu roślinnego – ziela konopi innych niż włókniste.
Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia.