Halloween Party w Klubie Underground

Już w ten piątek, 31 października, o godzinie 21:00 w Klubie Underground na ulicy Grodzkiej 3 odbędzie się Halloween Party.

Klub Underground to miejsce, które mieści się w murach jednej z najstarszych kamienic miasta i organizuje imprezy muzyczne, DJ sety oraz wydarzenia alternatywne. Tego wieczoru scena Underground ponownie zamieni się w mroczną przestrzeń wypełnioną światłami, ciężkimi rytmami i hipnotyzującą atmosferą. Uczestników czeka solidny skład DJ'ski, który będzie grać całą noc.

Na tych, którzy zdecydują się przyjść czeka spora dawka alternatywnej muzyki; electro, gothrock, industrual, darkwave oraz wiele innych gatunków, które towarzyszyć będą owej nocy. Nie zabraknie klimatu pełnego tajemniczości, nastrojowych dźwięków oraz intensywnej energii. To doskonała okazja do zabawy w towarzystwie ludzi, którzy kochają muzykę.

Imprezę poprowadzi Filo - twórca projektów takich jak Dark Era oraz Dark Entry, Progresywny Maciek oraz Alex Hunter. Przebrania są jak najbardziej mile widziane.