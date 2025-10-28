Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Halloween Party w Klubie Underground

Autor: Zdjęcie autora Magdalena Grot
31 października 2025 21:00

Jesteś fanem muzyki gotyckiej, mrocznych brzmień i tajemniczej atmosfery? A może po prostu poszukujesz wyjątkowej, halloweenowej imprezy w niepowtarzalnym klimacie? To wydarzenie z pewnością powinno cię zainteresować!

Już w ten piątek, 31 października, o godzinie 21:00 w Klubie Underground na ulicy Grodzkiej 3 odbędzie się Halloween Party.

Klub Underground to miejsce, które mieści się w murach jednej z najstarszych kamienic miasta i organizuje imprezy muzyczne, DJ sety oraz wydarzenia alternatywne. Tego wieczoru scena Underground ponownie zamieni się w mroczną przestrzeń wypełnioną światłami, ciężkimi rytmami i hipnotyzującą atmosferą. Uczestników czeka solidny skład DJ'ski, który będzie grać całą noc.

Na tych, którzy zdecydują się przyjść czeka spora dawka alternatywnej muzyki; electro, gothrock, industrual, darkwave oraz wiele innych gatunków, które towarzyszyć będą owej nocy. Nie zabraknie klimatu pełnego tajemniczości, nastrojowych dźwięków oraz intensywnej energii. To doskonała okazja do zabawy w towarzystwie ludzi, którzy kochają muzykę. 

Imprezę poprowadzi Filo - twórca projektów takich jak Dark Era oraz Dark Entry, Progresywny Maciek oraz Alex Hunter. Przebrania są jak najbardziej mile widziane. 

e-Wydanie
