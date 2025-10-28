Paw z Ogrodu Saskiego nie jest już bezimienny. Ma nawet dwa imiona

Jedno na cześć koloru piór, drugie na cześć miejsca, gdzie się wykluł - wybrano imiona dla pawia z Ogrodu Saskiego. Na wiosnę dowiemy się, które ostatecznie zostanie z nim na zawsze.
Lazur i Sasanka - takie imiona dla młodego pawia wybrali internauci.
Głosowanie odbyło się na facebookowym profilu Miasta Lublin. Dwie zwycięskie propozycje ogłoszono we wtorek (28 października).
- Za kilka miesięcy, gdy poznamy płeć pawia, okaże się, czy to ostatecznie Lazur czy Sasanka. A do tego czasu zapraszamy Was do Ogrodu Saskiego, odwiedźcie naszego pawia i sprawdźcie, na które imię reaguje lepiej - napisało miasto.
Paw w lubelskiej wolierze, wykluł się w połowie lipca – to pierwsze pisklę od 2014 roku, odkąd te ozdobne ptaki są atrakcją Ogrodu Saskiego. Jego rodzicami są Michał i Śnieżynka, para pawi dobrze znana spacerowiczom odwiedzającym zabytkowy park.
Pawie należą do rodziny kurowatych, a ich samce słyną z imponujących ogonów ozdobionych barwnymi „oczami”. Najczęściej spotykanym gatunkiem, również w Lublinie, jest paw indyjski – symbol elegancji i dumy, który od lat przyciąga uwagę gości Ogrodu Saskiego.