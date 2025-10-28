Poszukiwany przez policję odnaleziony na drodze krajowej

Uwagę policjantów przykuł rowerzysta poruszający się bez świateł. Okazało się, że to zaginiony 69-letni mieszkaniec powiatu bialskiego.
W piątek (24 października) bialscy policjanci patrolujący drogę krajową nr 2 w miejscowości Sycyna zauważyli jadącego w kierunku Białej Podlaskiej rowerzystę.
- Mężczyzna podróżował bez oświetlenia stwarzając tym samym zagrożenie zarówno dla siebie jak też innych kierujących. Ubrany w ciemny strój, był niemal niewidoczny dla innych uczestników ruchu - informuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji.
Policjanci postanowili zatrzymać i spisać rowerzystę. Podczas prowadzonych czynności okazało się, że to 69-letni mężczyzna poszukiwany przez funkcjonariuszy. Po przeprowadzonych czynnościach senior został przekazany pod opiekę najbliższej rodziny.