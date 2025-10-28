Łuków. Ruszył remont Żelechowskiej

W Łukowie ruszył remont ulicy Żelechowskiej. Po nowej nawierzchni kierowcy pojadą w tym toku.
Prace rozpoczęły się w poniedziałek, zaledwie kilka dni od podpisania umowy z wykonawcą, łukowskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno–Drogowych.
Inwestycja obejmuje frezowanie starej nawierzchni i ułożenie nowych warstw bitumicznych. Pobocza będą utwardzone, zjazdy do posesji również będą wyremontowane. A w miejscach wymagających dodatkowych zabezpieczeń zamontowane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko na blisko 2-kilometrowej ulicy, która jest częścią drogi wojewódzkiej numer 807.
Wykonawca uprzedza, że w trakcie robót mogą występować utrudnienia i ruch wahadłowy. Prace mają potrwać 35 dni. Inwestycja kosztuje ponad 1 mln zł.