Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

Pochodząca z 1646 roku kapliczka kilka lat temu na wniosek samorządu została wpisana do rejestru zabytków. A teraz jest w konserwacji. Jak informuje powiat obiekt zostanie zabezpieczony przed dalszą degradacją. Wszelkie elementy architektoniczne i rzeźbiarskie też będą odświeżone. Władze powiatu chcą nadać kapliczce właściwą ekspozycję w przestrzeni publicznej.

Najprawdopodobniej fundatorem kapliczki był ówczesny właściciel Opola, Lubiczyna i Chmielowa – Aleksander Kopeć, pieczętujący się herbem Kroje, od 1843 r. kasztelan brzeskolitewski. We wnętrzu znajduje się drewniana figurka Chrystusa Frasobliwego, która zastąpiła starszą, zniszczoną rzeźbę.

Kapliczka położona jest na wysepce w środku ronda, w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy grobowej Szlubowskich, którzy od 1801 roku byli właścicielami okolicznych dóbr.

Na jej remont powiat pozyskał dofinansowanie z Polskiego Ładu.