Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 28 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Parczew

Dzisiaj
17:10
Strona główna » Parczew

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

Autor: Zdjęcie autora eb
Udostępnij A A
(fot. powiat parczewski)

Najstarszy zabytek powiatu parczewskiego w remoncie. Chodzi o kapliczkę z figurką Chrystusa Frasobliwego w Podedwórzu.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Pochodząca z 1646 roku kapliczka kilka lat temu na wniosek samorządu została wpisana do rejestru zabytków. A teraz jest w konserwacji. Jak informuje powiat obiekt zostanie zabezpieczony przed dalszą degradacją.  Wszelkie elementy architektoniczne i rzeźbiarskie też będą odświeżone. Władze powiatu chcą nadać kapliczce właściwą ekspozycję w przestrzeni publicznej.

Najprawdopodobniej fundatorem kapliczki był ówczesny właściciel Opola, Lubiczyna i Chmielowa – Aleksander Kopeć, pieczętujący się herbem Kroje, od 1843 r. kasztelan brzeskolitewski. We wnętrzu znajduje się drewniana figurka Chrystusa Frasobliwego, która zastąpiła starszą, zniszczoną rzeźbę.

Kapliczka położona jest na wysepce w środku ronda, w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy grobowej Szlubowskich, którzy od 1801 roku byli właścicielami okolicznych dóbr.

Na jej remont powiat pozyskał dofinansowanie z Polskiego Ładu.

(fot. powiat parczewski)
Lublin w remoncie. Niektóre ulice już gotowe, na innych zaraz zaczną się prace

Lublin w remoncie. Niektóre ulice już gotowe, na innych zaraz zaczną się prace

Zakończono naprawę zapory Zalewu Zemborzyckiego

Zakończono naprawę zapory Zalewu Zemborzyckiego

zdjęcie ilustracyjne

Łuków. Ruszył remont Żelechowskiej

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
remont Podedwórze kapliczka zabytek powiat parczewski

Pozostałe informacje

Galeria Podlaska

Galeria Podlaska do remontu. Wykonawca już wybrany

Szykuje się gruntowny remont Galerii Podlaskiej. Wykonawca jest już wybrany.

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

Najstarszy zabytek powiatu parczewskiego w remoncie. Chodzi o kapliczkę z figurką Chrystusa Frasobliwego w Podedwórzu.

3 kg marihuany znalezione w domu pod Lublinem

3 kg marihuany znalezione w domu pod Lublinem

Policjanci z komisariatu w Niemcach zatrzymali 29-letniego mężczyznę, który miał przy sobie blisko 3 kilogramy marihuany. Narkotyki znaleziono podczas przeszukania jego posesji w powiecie lubelskim.
Poszukiwany przez policję odnaleziony na drodze krajowej

Poszukiwany przez policję odnaleziony na drodze krajowej

Uwagę policjantów przykuł rowerzysta poruszający się bez świateł. Okazało się, że to zaginiony 69-letni mieszkaniec powiatu bialskiego.

Spryciarze odkryci w wersalkach

Schowali się rutynowo – w wersalce

Wersalka to jednak nie najlepsza kryjówka. Dwóch poszukiwanych przestępców nie popisało się fantazją – obaj, niezależnie od siebie, ukryli się przed policją w pojemnikach na pościel i udawali kołdry. Teraz obaj siedzą już za kratkami.
Halloween Party w Klubie Underground
31 października 2025, 21:00

Halloween Party w Klubie Underground

Jesteś fanem muzyki gotyckiej, mrocznych brzmień i tajemniczej atmosfery? A może po prostu poszukujesz wyjątkowej, halloweenowej imprezy w niepowtarzalnym klimacie? To wydarzenie z pewnością powinno cię zainteresować!
Łukasz Reszka - nowy starosta powiatu w Łęcznej
powiat łęczyński

Nowy starosta i nowe wynagrodzenie. Więcej się nie dało

Podczas czwartkowej sesji Rada Powiatu w Łęcznej ustali wynagrodzenie nowego starosty. Zgodnie z opublikowanym projektem uchwały, Łukasz Reszka otrzyma tak dużo, na ile pozwalają przepisy. Miesięcznie to ponad 20,1 tys. zł. To więcej od poprzedniego starosty, Daniela Słowika.
Lublin przed 1 listopada: mniej plastiku, więcej pamięci. Miasto apeluje o ekologiczne dekoracje grobów

Lublin przed 1 listopada: mniej plastiku, więcej pamięci. Miasto apeluje o ekologiczne dekoracje grobów

Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Miasto przypomina o możliwości wyszukania grobów bliskich, wymianie zniczy oraz informuje o inwestycjach jakie dzieją się na lubelskich nekropoliach.

Lubelskie uczelnie pod jednym szyldem. Podsumowanie XXI Festiwalu Nauki

Lubelskie uczelnie pod jednym szyldem. Podsumowanie XXI Festiwalu Nauki

Blisko 60 tysięcy odwiedzających, ponad 2 tysiące projektów i setki lokalizacji – tak wygląda bilans XXI edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Na tydzień Lublin zamienił się w miasto nauki, gdzie uczelnie, szkoły i instytucje kultury wspólnie zapraszały mieszkańców do odkrywania świata badań, technologii i kreatywności.
Paw z Ogrodu Saskiego nie jest już bezimienny. Ma nawet dwa imiona

Paw z Ogrodu Saskiego nie jest już bezimienny. Ma nawet dwa imiona

Jedno na cześć koloru piór, drugie na cześć miejsca, gdzie się wykluł - wybrano imiona dla pawia z Ogrodu Saskiego. Na wiosnę dowiemy się, które ostatecznie zostanie z nim na zawsze.

zdjęcie ilustracyjne

Łuków. Ruszył remont Żelechowskiej

W Łukowie ruszył remont ulicy Żelechowskiej. Po nowej nawierzchni kierowcy pojadą w tym toku.
Zaburzenia lękowe a codzienne funkcjonowanie

Zaburzenia lękowe a codzienne funkcjonowanie

Zaburzenia lękowe to coraz powszechniejszy problem, który wpływa na życie wielu osób. Charakteryzują się silnym uczuciem niepokoju, który może powodować znaczące trudności w codziennym funkcjonowaniu. Jednym z najczęstszych przejawów jest silny lęk przed wychodzeniem z domu, co znacznie ogranicza możliwość normalnego życia, pracy, kontaktów społecznych czy załatwiania podstawowych spraw.
Gdzie zamówić konsultację lekarską online?

Gdzie zamówić konsultację lekarską online?

Współczesna medycyna dynamicznie rozwija formy zdalnego kontaktu z pacjentami, co znacząco poszerza dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej. Coraz więcej osób poszukuje sprawdzonych rozwiązań w zakresie telekonsultacji, które zapewniają nie tylko wygodę, ale także bezpieczeństwo i skuteczność
Pierwsze sekundy po postrzale, oparzeniu, urazie – co robić w terenie?

Pierwsze sekundy po postrzale, oparzeniu, urazie – co robić w terenie?

Wypadek, postrzał, oparzenie czy poważny uraz w terenie – to sytuacje, w których każda sekunda ma znaczenie. Adrenalina, chaos i strach często paraliżują działanie, a to właśnie w pierwszych chwilach decyduje się, czy poszkodowany przeżyje. Co zrobić, by nie spanikować i reagować skutecznie? Oto najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy w warunkach polowych.
Ciągnik rolniczy podczas pracy

Technologia w służbie rolnictwa – jak nowoczesne technologie wspierają agrobiznes?

Rolnictwo przeszło w ostatnich latach prawdziwą technologiczną rewolucję. Gospodarstwa rolne coraz częściej przypominają nowoczesne centra zarządzania, w których decyzje podejmowane są na podstawie danych, a nie intuicji. Systemy GPS, czujniki, Internet Rzeczy (IoT) i telematyka zmieniają sposób, w jaki rolnicy planują prace, monitorują maszyny i kontrolują koszty.

Najnowsze
Galeria Podlaska

18:06 Galeria Podlaska do remontu. Wykonawca już wybrany

17:10

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

16:28

3 kg marihuany znalezione w domu pod Lublinem

15:43

Poszukiwany przez policję odnaleziony na drodze krajowej

15:05

Schowali się rutynowo – w wersalce

14:27

Halloween Party w Klubie Underground

14:19

Nowy starosta i nowe wynagrodzenie. Więcej się nie dało

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Galeria Podlaska

Galeria Podlaska do remontu. Wykonawca już wybrany

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

3 kg marihuany znalezione w domu pod Lublinem

3 kg marihuany znalezione w domu pod Lublinem

Poszukiwany przez policję odnaleziony na drodze krajowej

Poszukiwany przez policję odnaleziony na drodze krajowej

Spryciarze odkryci w wersalkach

Schowali się rutynowo – w wersalce

Halloween Party w Klubie Underground

Halloween Party w Klubie Underground

Galeria Podlaska

Galeria Podlaska do remontu. Wykonawca już wybrany

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

Najstarszy zabytek powiatu w konserwacji

3 kg marihuany znalezione w domu pod Lublinem

3 kg marihuany znalezione w domu pod Lublinem

Poszukiwany przez policję odnaleziony na drodze krajowej

Poszukiwany przez policję odnaleziony na drodze krajowej

Spryciarze odkryci w wersalkach

Schowali się rutynowo – w wersalce

Halloween Party w Klubie Underground

Halloween Party w Klubie Underground

Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet
galeria
film

Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela
film

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
film

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
galeria
film

Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?
film

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

film
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Foto
Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
ZDJĘCIA

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

galeria
Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!
galeria
zdjęcia czytelników

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!

Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
galeria
ZDJĘCIA

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów
galeria
ZDJĘCIA

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury
galeria

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
galeria
ZDJĘCIA

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
galeria
ZDJĘCIA

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
galeria
ranking

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
galeria
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina