Kiedyś Górnik Zabrze, teraz Chełmianka

Baidoo to piłkarz z Ghany. Ma 26 lat i jest skrzydłowym, który przede wszystkim występuje na prawej flance. Może jednak zagrać także z lewej strony, ale i na „dziewiątce”.

W barwach Górnika w PKO BP Ekstraklasie ostatnio pojawił się w sezonie 21/22. W sumie, w odstępie kilku lat rozegrał na najwyższym poziomie w Polsce 14 meczów (bez gola i asysty). Klub z Zabrza na początku 2019 roku zapłacił ponoć za niego 150 tysięcy euro. Portal transfermarkt.de wyceniał go nawet na 350 tysięcy euro.

W rozgrywkach 20/21, kiedy zakładał koszulkę Pogoni Siedlce strzelił osiem bramek, a do tego asystował przy sześciu kolejnych. Później grał w drugiej lidze greckiej, a ostatnio znowu w Polsce, tyle że na znacznie niższym szczeblu, bo w IV lidze mazowieckiej, w barwach KTS Weszło. W niedawno zakończonym sezonie uzbierał 20 goli. Poza Grecją występował jeszcze w Septemwri Sofia (Bułgaria) oraz FK Zeleziarne Podbrezová (Słowacja).

Baidoo to piąty zawodnik, który dołączył w lecie do drużyny trenera Ireneusza Pietrzykowskiego. Wcześniej Chełmiankę wzmocnili również: Adam Wilk (Stal Stalowa Wola), Michał Mydlarz (Stal Stalowa Wola), Piotr Cichocki (Podlasie Biała Podlaska) i doświadczony obrońca Radosław Adamski (Resovia). W rubryce ubyli jest jednak aż 14 nazwisk, więc w kolejnych dniach można się spodziewać następnych transferów do klubu.