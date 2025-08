Maciej Oleksiuk (Podlasie Biała Podlaska): Chcemy utrzymać się w III lidze i ogrywać młodzież

Podlasie już na dzień dobry ma bardzo trudnego rywala - w derbach zmierzy się u siebie z Chełmianką (sobota, 2 sieprnia, godz. 17).

Przy okazji startu nowych rozgrywek przeprowadziliśmy małą sondę wśród trenerów naszych drużyn. Zadaliśmy im cztery pytania.

Jak oceniają okres przygotowawczy?

Czy są zadowoleni z dotychczasowych transferów?

Jaki mają cel na sezon 25/26?

Czego spodziewają się po inauguracji?

Maciej Oleksiuk (Podlasie Biała Podlaska)

– Uważam, że za nami pozytywny okres przygotowawczy. Zawodnicy podczas każdej jednostki, czy meczu zostawili na boisku bardzo dużo zdrowia. Z każdym kolejnym meczem kontrolnym nasza gra wyglądała coraz lepiej. Na bieżąco wyciągamy wnioski, staramy się poprawiać, to co złe i negatywne. Na pewno wiedząc, w jakim jesteśmy położeniu, cieszy, że w sparingach zanotowaliśmy tylko jedną porażkę.

– Każdy, kto śledzi, co się dzieje w trzeciej lidze, widział, ilu zawodników nas opuściło. Mimo to cieszymy się, że kilku kluczowych piłkarzy, którzy byli w poprzednim sezonie zostało z nami. Jesteśmy też zadowoleni z transferów. Wiemy, w jakiej sytuacji finansowej jest klub, ale po dokonanych ruchach kadrowych musimy z optymizmem patrzyć w przyszłość. Cieszymy się z każdego zawodnika, który do nas dołączył. Kadra jest skompletowana. Na ile będzie jakościowa i o które miejsce powalczymy, to zweryfikują rozgrywki.

– Cel, jaki postawił nam zarząd, to utrzymanie się w lidze. Przy okazji chcemy też, aby jak najwięcej szans dostawali młodzi piłkarze, nasi wychowankowie. Końcówka poprzednich rozgrywek pokazała, że mamy kilku zdolnych zawodników, którzy wchodząc na boisko nie obniżali bardzo jakości. Zdajemy sobie sprawę, że dla tych młodych chłopaków, to było bardzo cenne doświadczenie, które może wpłynąć na to, że w przyszłości będą mogli występować w wyższej lidze niż trzecia.

– Wiemy przede wszystkim, że w Chełmiance nastąpiły duże zmiany, każdy śledzi media społecznościowe, interesuje się tym, co się dzieje. Wiemy, że najbliższy rywal ma przed sobą postawiony inny cel, o czym świadczy sprowadzenie trenera Ireneusza Pietrzykowskiego. W Chełmie pojawili się zawodnicy nawet z przeszłością w ekstraklasie. Wiemy, z kim gramy, że przeciwnik ma inny cel, a na papierze ma też zdecydowanie lepszą kadrę i bardziej jakościowych zawodników. Piłka nożna to jednak gra, w której decyduje boisko i robimy wszystko, żeby udanie rozpocząć sezon u siebie. Wiemy, jaki to mecz dla naszych kibiców. Z Chełmianką to są praktycznie najważniejsze spotkania w sezonie. Zrobimy wszystko, żeby rozpocząć nowy sezon tak, jak zakończyliśmy poprzedni. Chcemy odwdzięczyć się kibicom za doping. Podejdziemy z szacunkiem i pokorą do przeciwnika, ale nikogo nie będziemy się bali.

Przybyli: Maciej Oleksiuk (trener), Aleksander Bobowski, Jakub Oremczuk, (obaj Jagiellonia Białystok, drużyna juniorów), Dmytro Kopytov (Biali Sądów), Kacper Dmitruk (Legionovia Legionowo), Rakhidi Manamela (Sokół Sieniawa), Dawid Nojszewski (Lewart Lubartów), Dawid Zakiewicz (Olimpia Zambrów), Mateusz Konaszewski (Huragan Międzyrzec Podlaski), Gocha Zakaraia (Biali Sądów), Jan Mróz (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Oskar Jeż (Motor Lublin).

Ubyli: Artur Renkowski (trener), Marcin Pigiel, Szymon Kamiński (obaj Avia Świdnik), Mateusz Podstolak (JKS Jarosław), Dmytro Avdieiev (Warta Poznań), Damian Lepiarz (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski), Paweł Lipiec (Star Starachowice), Michał Opalski (Stal Rzeszów), Kamil Lipiński (Ruch Chorzów), Rafał Misztal (Pogoń Siedlce, trener bramkarzy)

Sparingi: Hutnik Warszawa 2:1 (Horzhui, Jakóbczyk) * Hutnik Warszawa 3:2 (Kaczyński, Kaszkiel, Wnuk) * Jagiellonia II Białystok 1:1 (Jakóbczyk) * Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski 1:1 (Manamela) * Chełmianka Chełm 1:2 (Grochowski) * Stal Kraśnik 3:3 (Maluga, zawodnik testowany, Dmitruk).