STS Puchar Polski: Avia zagra z Flotą w środę

Znamy już szczegółowy terminarz wszystkich meczów 1/16 finału STS Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek województwo lubelskie ma już tylko jednego przedstawiciela. Niespodziewanie jest to trzecioligowa Avia Świdnik. Żółto-niebiescy swoje kolejne spotkanie z Flotą Świnoujście rozegrają w środę, 29 października (godz. 12).
TVP Sport przedstawił również plan transmisji meczów 1/16 finału. Pojedynek trzecioligowców ze Świdnika nie będzie pokazywany ani na TVP Sport, ani w internecie. Avia zagra z Flotą już o godz. 12.
Przypomnijmy, że w poprzedniej rundzie podopieczni trenera Wojciecha Szaconia pokonali przed własną publicznością pierwszoligowy Ruch Chorzów 3:1. Za trzy tygodnie żółto-niebiescy staną przed niepowtarzalną szansą, aby dostać się do 1/8 finału rozgrywek.
Terminy 1/16 finału STS Pucharu Polski:
28 października (wtorek):
LKS II Goczałkowice Zdrój – Polonia Bytom (godz. 11.45)
Olimpia Grudziądz – Śląsk Wrocław (14.30)
ŁKS Łódź – GKS Katowice (17.30)
Zawisza Bydgoszcz – GKS Wikielec (18)
Chojniczanka Chojnice – Świt Szczecin (18)
Znicz Pruszków – Korona Kielce (18)
Odra Opole – Piast Gliwice (20.30)
29 października (środa):
Avia Świdnik – Flota Świnoujście (12)
Hutnik Kraków – Wisła Kraków (13)
Widzew Łódź – Zagłębie Lubin (17.30)
Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk (19.15)
Raków Częstochowa – Cracovia (20.30)
30 października (czwartek):
Gryf Słupsk – Lech Poznań (12)
Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok (15)
Arka Gdynia – Górnik Zabrze (18)
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin (21)