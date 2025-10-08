Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

III liga gr. IV

STS Puchar Polski: Avia zagra z Flotą w środę

Autor:
(fot. Wojtek Szubartowski)

Znamy już szczegółowy terminarz wszystkich meczów 1/16 finału STS Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek województwo lubelskie ma już tylko jednego przedstawiciela. Niespodziewanie jest to trzecioligowa Avia Świdnik. Żółto-niebiescy swoje kolejne spotkanie z Flotą Świnoujście rozegrają w środę, 29 października (godz. 12).

TVP Sport przedstawił również plan transmisji meczów 1/16 finału. Pojedynek trzecioligowców ze Świdnika nie będzie pokazywany  ani na TVP Sport, ani w internecie. Avia zagra z Flotą już o godz. 12.

Przypomnijmy, że w poprzedniej rundzie podopieczni trenera Wojciecha Szaconia pokonali przed własną publicznością pierwszoligowy Ruch Chorzów 3:1. Za trzy tygodnie żółto-niebiescy staną przed niepowtarzalną szansą, aby dostać się do 1/8 finału rozgrywek.

Terminy 1/16 finału STS Pucharu Polski:

28 października (wtorek):

LKS II Goczałkowice Zdrój – Polonia Bytom (godz. 11.45)

Olimpia Grudziądz – Śląsk Wrocław (14.30)

ŁKS Łódź – GKS Katowice (17.30)

Zawisza Bydgoszcz – GKS Wikielec (18)

Chojniczanka Chojnice – Świt Szczecin (18)

Znicz Pruszków – Korona Kielce (18)

Odra Opole – Piast Gliwice (20.30)

29 października (środa):

Avia Świdnik – Flota Świnoujście (12)

Hutnik Kraków – Wisła Kraków (13)

Widzew Łódź – Zagłębie Lubin (17.30)

Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk (19.15)

Raków Częstochowa – Cracovia (20.30)

30 października (czwartek):

Gryf Słupsk – Lech Poznań (12)

Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok (15)

Arka Gdynia – Górnik Zabrze (18)

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin (21)

BETCLIC III LIGA, GR. IV
11. KOLEJKA

Wyniki:

Avia Świdnik - Wiślanie Skawina 1-2
Cracovia II - Podlasie Biała Podlaska 2-4
Korona II Kielce - Chełmianka 3-1
Pogoń Sokół Lubaczów - KSZO Ostrowiec Św. 0-0
Siarka Tarnobrzeg - Naprzód Jędrzejów 4-0
Sparta Kazimierza Wielka - Świdniczanka Świdnik 2-3
Stal Kraśnik - Czarni Połaniec 1-1
Star Starachowice - Sokół Kolbuszowa Dolna 2-0
Wisła II Kraków - Wisłoka Dębica 1-2

Tabela:

1. KSZO 11 25 20-9
2. Wiślanie 11 23 23-19
3. Avia 11 22 24-16
4. Chełmianka 11 21 17-13
5. Siarka 11 17 22-16
6. Podlasie 11 17 22-19
7. Star 11 17 17-14
8. Cracovia II 11 17 19-22
9. Pogoń Sokół 11 16 18-13
10. Korona II 11 16 22-21
11. Wisłoka 11 16 14-13
12. Stal K. 11 15 20-14
13. Świdniczanka 11 12 19-20
14. Naprzód 11 12 15-21
15. Czarni 11 10 16-22
16. Sokół Kolbuszowa 11 7 11-20
17. Sparta 11 7 15-27
18. Wisła II 11 6 18-33

