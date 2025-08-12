W miniony weekend odbyły się mecze drugiej rundy Pucharu Polski w grupie Lublin

Jak to w rozgrywkach pucharowych często bywa wyniki spotkań były bardzo zróżnicowane
Bardzo zacięty mecz odbył się w Niedrzwicy gdzie tamtejszy Orion przegrał tylko 0:1 z ekipą POM Iskry Piotrowice, a gola na wagę awansu strzelił kwadrans przed końcem spotkania Łukasz Mietlicki. Awans do kolejnej rundy wywalczyły także rezerwy Górnika Łęczna, które pokonały na wyjeździe Wodnika Uścimów różnicą jednej bramki.
Ostre strzelanie na tydzień przed startem lubelskiej klasy okręgowej urządziła sobie Cisowianka Drzewce. W starciu z ekipą z „okręgówki” Roztoczanie Chrzanów byli bez szans i przegrali aż 0:10. Cztery gole w tym starciu zdobył Damian Kuciński, a hattrickiem popisał się Kamil Oziemczuk. Sensację sprawił natomiast BKS Bogucin, który pokonał u siebie Hetmana Gołąb 3:2.
PUCHAR POLKI GRUPA LUBLIN – 2. RUNDA (źródło PZPN)
Orion Niedrzwica – POM Iskra Piotrowice 0:1 (Łukasz Mietlicki 75) * Wodnik Uścimów – Górnik II Łęczna 2:3 (Michał Mitura 18, Damian Ścibor 32 – Błażej Eminowicz 1, Tomasz Stachorzecki 39, Patryk Wronka 58) * Polesie Kock – LKS Kamionka 3:1 (Arkadiusz Adamczuk 50, 68, Mateusz Ciechański 59 – Jacek Cybul 55) * LZS Krężnica Jara – Ludwiniak Ludwin 0:3 (Norbert Kudła 84, 89, Paweł Chochowski 90) * Roztoczanie Chrzanów – Cisowianka Drzewce 0:10 (Kamil Oziemczuk 26, 65, 83, Damian Kuciński 30, 58, 78, 85, Kacper Nowakowicz 63, Damian Szczawiński 75, Grzegorz Żak 90) * Piaskovia Piaski – Tarasola Cisy Nałęczów 2:3 (Daniel Lis 35, Adam Niedźwiedź 50 – Mikołaj Rodzik 16, 83, Maciej Adamczuk 26) * Orły Kazimierz – Opolanin Opole Lubelskie 3:2 (Szymon Ulanowski 6, Dominik Miroński 29, Oskar Trześniowski 54 – Grzegorz Pałka 48, Szymon Jurak 71) * Albatros Świdnik – Ruch Popkowice-Zadworze 8:5 (Mateusz Kozłowski 5, Wojciech Świątek 11, 16, Daniel Kozioł 36, 42, 78, 89, Wojciech Stanisławek 87 – Bartłomiej Kochański 6, 45, Krzysztof Wierzchowski 32, 79, Szymon Surowiec 64) * TJMMNW Lublin – Sygnał Chodel 5:0 (Piotr Wasiołek 4, 77, 90, Norman Kutnik 69, Maksym Linov 82) * Garbarnia Kurów – Tajfun Ostrów Lubelski 2:4 (Karol Głowacki 60, 86 – Dawid Adamczyk 16, Michał Bernacki 18, Bartłomiej Greniuk 63, Kacper Gajewski 72) * KS Góra Puławska – Żyrzyniak Żyrzyn 1:2 (Wojciech Woźniak 46 – Krystian Kozak 22, Kamil Wiak 35) * UKS Laskovia – Czarni Dęblin 0:5 (Artur Szlendak 27, Cezary Adamski 33, Wiktor Klimek 35, Patryk Wrzosek 57-samobójcza, Maksymilian Łubianka 80) * Zawisza Garbów – Amator Leopoldów-Rossosz 2:5 (Krzysztof Sobczak 44, Arkadiusz Kamiński 65 – Sebastian Jawoszek 24, 35, 80, Mateusz Jakubiec 45, Karol Wałachowski 55) * Motor Lublin U19 – Powiślak Końskowola 1:6 (Kacper Wójcicki 25 – Pavlo Semeniuk 16, Paweł Zyga 30-samobójcza, Jakub Kozak 37, 49, 80, Dawid Szczepanek 76-samobójcza) * BKS Bogucin – Hetman Gołąb 3:2 (Adrian Struski 10, Kundai Nyapokoto 40, Filip Kowalczyk 82 – Dawid Miazga 49, Filip Pakowski 86) * Orły II Kazimierz – Sokół Konopnica 0:2 (Piotr Michoński 63, Martin Bielawski 70) * Vrotcovia Lublin – Huragan Siostrzytów 1:4 * KS Nasutów – KS Ciecierzyn 2:2, karne 1:3 * AF Głusk – Avia II Świdnik nie odbył się.