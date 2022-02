Świdniczanka – Cisowianka Drzewce 5:1. Ostatni transfer w drodze

Spotkanie już do przerwy było rozstrzygnięte. Podopieczni trenera Gieresza po pierwszej połowie prowadzili już 3:0. W drugiej odsłonie rywale potrafili odpowiedzieć jednym trafieniem, ale czwartoligowiec dorzucił jeszcze dwie bramki.

Cieszy na pewno, że na listę strzelców wpisywali się rekonwalescenci: Hubert Kotowicz, a także Bartłomiej Greniuk. Poza tym bramkarza rywali dwukrotnie pokonał jeszcze Jarosław Milcz.

– Momentami nasza gra zaczęła się zazębiać, chociaż to jeszcze nie ten etap, kiedy można to oceniać. Mamy za sobą ciężki tydzień, bo nadal skupialiśmy się przede wszystkim na motoryce. Widać było po zespole spore zmęczenie. Mimo to na tle rywala o dużej jakości i dobrej organizacji gry prezentowaliśmy się naprawdę nieźle. Było pięć goli, ale sporo kolejnych sytuacji podbramkowych. W tej grze jeszcze wszyscy dostali swoje minuty i zagraliśmy praktycznie na dwie jedenastki. Od kolejnego sparingu będziemy się już skupiali na organizacji gry – wyjaśnia Łukasz Gieresz.

Szkoleniowiec dodaje też, że w treningach uczestniczy jeszcze jeden nowy zawodnik. To młodzieżowiec, który występuje na pozycji środkowego pomocnika. – Nie mógł zagrać w sobotę z powodu choroby. To jednak fajny chłopak z ciekawym CV. Warunki kontraktu są już w zasadzie ustalone i czekamy tylko na podpis. Mam nadzieję, że wkrótce wszystkie formalności zostaną dopięte i tym transferem zamkniemy naszą kadrę – wyjaśnia opiekun Świdniczanki.

Kolejny mecz kontrolny Michał Zuber i spółka zagrają w sobotę, 26 lutego. O godz. 9 zmierzą się z trzecioligową Chełmianką.

Świdniczanka Świdnik – Cisowianka 5:1 (3:0)

Bramki dla Świdniczanki: Kotowicz 2, Milcz 2, Greniuk.

Świdniczanka: Gosik (46 Kowalczyk) – Kopyciński (46 Żmuda), Pielach (46 Szymala), Kursa (46 Sypeń), Plesz (46 Kowalski), Orzędowski (46 Sikora), Kucybała (46 Szczerba), Zuber, Greniuk (65 Śliwa), Kotowicz (46 Milcz), Cielebąk (46 Pacek).