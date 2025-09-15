Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Lubelska Klasa Okręgowa

Grad goli w lubelskiej okręgówce, Górnik II Łęczna rozbił Sygnał

Autor: Kamil Kozioł
Sygnał Lublin vs Górnik II Łęczna
Sygnał Lublin vs Górnik II Łęczna (zdjęcie 2) Sygnał Lublin vs Górnik II Łęczna (zdjęcie 3) Sygnał Lublin vs Górnik II Łęczna (zdjęcie 4) Sygnał Lublin vs Górnik II Łęczna (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (16)
Autor galerii: DW

To była rekordowa kolejka pod względem zdobyczy bramkowych. Na kolejnych obiektach gole padały jak z rogu obfitości

W minionym weekend oczy obserwatorów lubelskiej klasy okręgowej były zwrócone na obiekty w Nałęczowie oraz Lublinie. W uzdrowisku miejscowa Tarasola Cisy podejmowała KS Cisowiankę Drzewce, czyli były to derby gminy Nałęczów. I jak na starcie lokalnych rywali przystało nie brakowało emocji. Zaczęło się od bramki Damiana Kucińskiego w pierwszej połowie. Kiedy po zmianie stron na 2:0 podwyższył Jakub Konc, to wydawało się, że goście spokojnie wygrają kolejny mecz. W końcówce jednak dwukrotnie przysnęli, a w obu przypadkach zaskoczył ich Maciej Adamczuk.

– I w tym momencie już witaliśmy się z gąską. Myślałem, że skoro nam udało się wyciągnąć tak niekorzystny wynik, to już ugramy punkt. Stało się inaczej i nie wiem czy to pech czy brak szczęścia. Wierzę, ze suma szczęścia zawsze równa się zero, więc los kiedyś odda nam, to co zabrał w sobotę i we wcześniejszych spotkaniach – powiedział Paweł Pranagal, trener Tarasoli. Katem nałęczowian ponownie okazał się Konc, który w 84 minucie zapewnił Cisowiance komplet punktów.

Grobowe nastroje panują w Lublinie. Na stadionie przy ul. Zemborzyckiej miejscowy Sygnał został rozgromiony przez rezerwy Górnika Łęczna aż 1:8. I ciężko tłumaczyć tę porażkę tylko faktem, że drużyna z Łęcznej miała kilka wzmocnień z I ligi. W grze gospodarzy zgadzało się bowiem niewiele, a doświadczony zespół Jacka Paździora w końcówce zupełnie się pogubił. Stracił kolejne trzy bramki, co sprawiło, że wynik wyglądał jeszcze gorzej.

– To był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Potrzebowaliśmy takiego zwycięstwa, bo wcześniejsze wygrane były trochę „przepychane”. Tym razem nie było już żadnych wątpliwości. To zasługa całego zespołu. Oczywiście, mieliśmy cztery wzmocnienia z I ligi, ale nikt nie grał swojego meczu. To był triumf zespołowości. Zawodnicy, którzy na co dzień grają w pierwszej ekipie zachowali się bardzo profesjonalnie i walczyli z całych sił – mówi Damian Farotimi, opiekun rezerw Górnika.

Lubelska Klasa Okręgowa

Piaskovia Piaski – Stal II Kraśnik 5:5 (Niedźwiedź 53, Romańczuk 78, 90, Muda 84, 90+3 – Sz. Majewski 12, 66, Król 26, M. Majewski 28, Stelmach 55) * POM Iskra Piotrowice – Opolanin Opole Lubelskie 4:2 (Barszcz 5, 23, 48, Kośka 78 – Jurak 62, Duda 69) * Tarasola Cisy Nałęczów – KS Cisowianka Drzewce 2:3 (Adamczuk 79, 80 – Kuciński 24, Konc 73, 84) * Sygnał Lublin – Górnik II Łęczna 1:8 (Knapp 36 – Litwa 25, Steszuk 33,74, Stępniak 37, Masar 48, Samonek 58, Stadnicki 67, Słomka 90) * Trawena Trawniki – LKS Kamionka 1:4 (Przybylski 77 – Cybul 32, 47, 75 z karnego, Nadulski 89) * Avia II Świdnik – Stal Poniatowa 1:2 (Marek 79 – Bartoś 77, Radziejewski 88 z karnego) * Polesie Kock – Wisła Puławy 3:1 * Hetman Gołąb – Powiślak Końskowola 2:3.

Pozostałe informacje

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Wisła Puławy - Sygnał Lublin 1-3
Górnik II Łęczna - Avia II Świdnik 2-0
Stal Poniatowa - Tarasola Cisy Nałęczów 2-1
Cisowianka Drzewce - POM Iskra Piotrowice 2-1
Opolanin Opole Lubelski - Piaskovia Piaski 0-2
Stal II Kraśnik - Trawena Trawniki 1-3
LKS Kamionka - Hetman Gołąb 1-2
Powiślak Końskowola - Polesie Kock 4-0

Tabela:

1. Powiślak 4 10 15-3
2. Cisowianka 4 10 13-5
3. Górnik II 4 9 8-4
4. Stal P. 4 9 8-4
5. Polesie 4 7 12-9
6. POM 4 7 9-6
7. Hetman 4 7 10-8
8. Cisy 4 6 7-5
9. Sygnał 4 5 6-7
10. Opolanin 4 5 5-6
11. Avia II 4 4 4-5
12. Trawena 4 4 4-8
13. Piaskovia 4 3 2-9
14. Stal II K. 4 1 3-12
15. Kamionka 3 0 4-11
16. Wisła II 3 0 3-11

