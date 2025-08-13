Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Reprezentacja Polskich Pisarzy uczestniczyła w jubileuszu Ruchu Popkowice-Zadworze

Reprezentacja Polskich Pisarzy gościła w Popkowicach, w gminie Urzędów

Głównym powodem przyjazdu Biało-Czerwonych był piękny jubileusz 55-lecia działalności Ludowego Klubu Sportowego Ruch Popkowice-Zadworze. Na sobotę 9 sierpnia przypadał także światowy Dzień Miłośników Książek. To właśnie w ramach tego podwójnego święta został rozegrany mecz oldbojów miejscowego Ruchu z Reprezentacją Pisarzy.

Podczas gdy obie drużyny rywalizowały na boisku, Biblioteka Publiczna z Urzędowa wspólnie ze stowarzyszeniem Manufaktura Futbolu, zorganizowała kiermasz publikacji książkowych reprezentantów. Mecz po zaciętej rywalizacji zakończył się remisem 6:6. W konkursie rzutów karnych, które zarządził sędzia Stanisław Bijak, także zanotowano remis 6:6.

Warto dodać, że aż cztery gole dla Reprezentacja Polskich Pisarzy strzelił kapitan Zbigniew Masternak, który jest absolutnym rekordzistą pod względem rozegranych spotkań w koszulce z orłem na piersi oraz zdobytych bramek. W 212 potyczkach zdobył aż 233 bramki.

- Myślę, że taki wyczyn będzie trudny do poprawienia w skali naszego kraju i nie tylko. Zbyszek Masternak to bardzo dobry technik mający sporą wyobraźnię z piłką przy nodze. W ciągu tych 55 lat na naszym boisku widziałem wielu bardzo dobrych piłkarzy. W mojej ocenie był to jeden z najlepszych zawodników występujących do tej pory w Popkowicach - przyznał Zbigniew Ściolny, sekretarz miejscowego Ruchu, który jest chodzącą klubową encyklopedią.

Po meczu odbyła się oficjalna uroczystość jubileuszowa, w której, między innymi, udział wzięli: Wiceprezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Rafał Wąsik, Jerzy Kazula reprezentujący Wicewojewodę Lubelskiego Andrzeja Maja oraz Radny Powiatu Kraśnickiego Tadeusz Dziurda. Zaproszeni goście na ręce włodarzy LKS Ruch Popkowice-Zadworze wręczyli okolicznościowe dyplomy oraz listy gratulacyjne.

Najbardziej zasłużeni działacze i piłkarze zostali uhonorowani odznakami związkowymi. Srebrne Honorowe Odznaki Lubelskiego Związku Piki Nożnej otrzymali: Damian Dudek, Wiesław Drozda, Jacek Serwinek, Andrzej Kozłowski i Artur Wrona. Złote Honorowe Odznaki Lubelskiego Związku Piki Nożnej odebrali: Mariusz Banach, Mateusz Fic, Dariusz Wójcik oraz Grzegorz Kupski. Natomiast Brązowymi Odznakami Honorowymi Polskiego Związku Piłki Nożnej zostali uhonorowani: Mirosław Fic i Zbigniew Ściolny.

W 13-letniej historii Reprezentacja Polskich Pisarzy w piłce nożnej już po raz kolejny gościła na Lubelszczyźnie. Kadra „ludzi pióra i klawiatury”, założona w 2012 roku przez Zbigniewa Masternaka, głównie rozgrywa spotkania  międzypaństwowe, ale także mecze oraz turnieje o charakterze towarzyskim, charytatywnym i jubileuszowym. Tam gdzie występuje zawsze stara się łączyć pasję do futbolu z miłością do literatury.

Reprezentacja Polski Pisarzy i drużyna oldbojów Ruchu Popkowice
Reprezentacja Polskich Pisarzy uczestniczyła w jubileuszu Ruchu Popkowice-Zadworze

Reprezentacja Polskich Pisarzy gościła w Popkowicach, w gminie Urzędów
